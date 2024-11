Pd Verona solidale con la protesta di medici e infermieri

Verona, 20 novembre 2024.

Il Pd veronese è solidale con la protesta dei medici e degli infermieri a difesa del sistema sanitario pubblico, gratuito e universale che le politiche di questo governo stanno portando allo sfascio ostacolando per milioni di persone l’accesso alle cure. Riteniamo grave che in un settore così delicato i professionisti della sanità siano costretti allo sciopero perché non vengono ascoltati dalla politica. Questo vale a livello nazionale, dove la propaganda del governo è diventata insopportabile e insostenibile, tanto è lontana dalle realtà quotidiana dei nostri ospedali e dei nostri distretti, ma vale anche a livello regionale, dove si trascinano situazioni di depotenziamento di ospedali e di carenza di organici. Molti medici abbandonano il pubblico per andare a lavorare nel privato oppure si trasferiscono all’estero. Chi sceglie di restare viene costretto ad un sacrificio enorme lavorando in condizioni sempre più critiche. A Verona persistono inoltre vistose inefficienze come nel caso del nuovo sistema informatico ospedaliero che dopo un anno e mezzo deve ancora essere collaudato oberando di lavoro i medici e gli infermieri. Ribadiamo la necessità di aumentare la spesa pubblica per il comparto sanitario e di rafforzare gli organici ponendo lo stop al processo di privatizzazione che sta escludendo settori sempre più ampi della popolazione dal diritto alla salute.