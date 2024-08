Piscine lido. Forza Italia VR: “Mancanza di programmazione della Giunta Tommasi. Anziche’ procedere a stralci, serve una partnership pubblico-privato su un progetto complessivo”

Verona 7 agosto.

“Sulle piscine Lido assistiamo a una mancanza di programmazione, si decide di operare a stralci senza un piano economico-finanziario complessivo. Insomma, la giunta Tommasi l’anno prossimo vuole dare avvio ai lavori senza sapere se ci sono i soldi per la completa riqualificazione. Così si vendono illusioni, non è un modo di agire serio. C’è poi un problema di sicurezza e decoro che da anni regna in maniera vergognosa e indegna”.

A dirlo il coordinatore cittadino di Forza Italia Alberto Bozza, anche consigliere regionale, con i consiglieri comunali forzisti Luigi Pisa e Salvatore Papadia. Forza Italia rimarca che “il rischio così facendo è di avviare i lavori, poi di trovarsi strada facendo a chiedere aiuto a un privato per reperire nuove risorse. Ma un privato difficilmente interviene a mettere i soldi in corso d’opera, in un progetto che non ha condiviso dall’inizio”. Per Bozza, Pisa e Papadia invece “occorrerebbe muoversi già adesso in ottica di una partnership pubblico-privato, con Comune e l’impresa interessata che definiscono insieme un piano di sviluppo e riqualificazione complessiva dell’area e la futura modalità di gestione dell’impianto. L’ultimo progetto serio risale ancora all’amministrazione Tosi, con il project che prevedeva un parco acquatico. Rimasto incompleto poiché chi è venuto dopo non ci ha creduto sprecando una grande occasione”.