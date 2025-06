Sicurezza, Borchia (Lega): “Sinistra tagliava, Pd veronese taceva. Questura Verona potenziata a novembre”

Verona, 17 giu

“Polemiche lunari da parte di chi, per anni, ha ridotto all’osso gli organici delle Forze dell’ordine. Per il Pd la sicurezza è una priorità solo quando si perdono le elezioni”. Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega, replica alle dichiarazioni degli esponenti del Pd veronese.

“Con la legge di bilancio del 2022, il Governo ha stanziato 100 mln annuali per dieci anni: un miliardo per potenziare gli organici di polizia ed incrementare le dotazioni dei presidi, dopo anni di tagli operati dai governi di sinistra. Dal 2022 ad oggi, oltre 30 mila unità di personale delle Forze di polizia sono state assegnate ai territori, concretizzando la più importante pianificazione pluriennale mai fatta negli ultimi vent’anni, garantendo sempre la rotazione degli organici al 100% e prevedendo procedure concorsuali anche per gli incrementi straordinari. La programmazione di quest’anno seguirà lo stesso trend e solo per la Polizia avremo immissioni di circa 4.700 agenti: 1.200 a giugno (prevalentemente a potenziamento dei commissariati) e 3.500 a novembre con immissione su questure e specialità della polizia, tipo la stradale, la Polfer e i reparti mobili. Quindi, in autunno, anche la questura di Verona e gli uffici saranno potenziati in modo significativo come già avvenuto in passato. L’assegnazione complessiva sarà di circa 13 mila unità di personale, con una pianificazione annuale anche per i prossimi anni che porterà l’integrazione ai dispositivi territoriali. La sinistra tagliava e chiudeva, questo governo assume e apre nuove presidi”.