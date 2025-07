Tosi (FI): “Grossi tronchi sotto Ponte Garibaldi, cosa aspetta il sindaco a far sistemare?”

Verona 5 luglio

“Nell’Adige, sotto Ponte Garibaldi, grossi tronchi e detriti. Sembra una diga! Amministrazione comunale pigra e distratta, non attiva nessuno per rimuoverli. Cosa aspettano, una piena che faccia danni per sistemare le cose?”.

Lo denuncia l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che dice: “Anziché mettere fiorellini e piantine sui ponti, sarebbe meglio sistemare cosa c’è sotto. Altrimenti poi succede come a Ponte Nuovo, cantiere infinito, dove una piena dell’Adige aveva colpito le impalcature, con il risultato che siamo ancora qui, dopo quasi cinque anni, con il ponte chiuso. Un ritardo improponibile, è inaccettabile che un ponte sia chiuso da così tanto tempo, ricordo che il Ponte Morandi a Genova è stato rifatto in appena un anno e mezzo. A Verona invece dopo quasi cinque non si riesce ancora a riaprire un ponte”.