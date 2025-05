Tosi (FI): “Immigrato irregolare pluripregiudicato accoltella una persona a Verona, ma il giudice lo lascia libero. Giustizia italiana troppo spesso non tutela la comunità”

Verona 15 maggio

Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, afferma: “Il sistema di giustizia italiano non tutela i cittadini sul fronte della sicurezza. Un soggetto già molto noto all’autorità giudiziaria accoltella una persona e viene fermato dalle forze dell’ordine, ma sa che non deve temere nulla, infatti il giudice non lo arresta e anzi lo lascia andare indisturbato. È inaccettabile. Siamo al totale lassismo”.

Tosi racconta cosa è accaduto a Verona l’altra sera, quando un immigrato nordafricano irregolare e con gravi precedenti ha accoltellato un dipendente di un esercizio commerciale in Piazza Pradaval, pieno centro storico, a due passi dall’Arena.

“Questo soggetto – dice Tosi – ha accoltellato un dipendente di un ristorante-kebab, minacciato i clienti, poi ha rotto le vetrine dello stesso negozio scagliandoci addosso un monopattino, scaraventato a terra quattro scooter posteggiati lì accanto, infine indisturbato è andato a vandalizzare una vicina enoteca. Fermato dai carabinieri, ha opposto resistenza e li ha minacciati. Ed era già noto all’autorità giudiziaria, aveva precedenti. Ma il giudice, nonostante questa sfilza di reati, questo grado di violenza e i precedenti del soggetto, anziché procedere all’ovvia carcerazione, ovvia tranne che in Italia, ha semplicemente disposto l’obbligo di firma. Morale: questo delinquente potrà continuare a girare indisturbato. Se non basta neanche accoltellare una persona, mi chiedo allora cosa debba succedere perché un soggetto violento e pericoloso venga incarcerato e quindi messo nelle condizioni di non nuocere all’incolumità dei cittadini. Bisogna che ci scappi il morto? È inaudito”.

Il tema, sottolinea Tosi, “è che il giudice ha discrezionalità in casi del genere e purtroppo spesso tiene una linea che definire morbida è un eufemismo, ma così si tutelano i criminali e non si garantisce la sicurezza dei cittadini”.