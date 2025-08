Tosi (Fi): “Verona tra degrado, insicurezza, rifiuti, viabilità in tilt, ma Tommasi pensa a spendere 200 mila euro di soldi pubblici per tenere in piedi il cedro di piazza Bra. Siamo al surreale”.

Verona 1 agosto

“Verona è alle prese con degrado, insicurezza, rifiuti, problemi di viabilità, mancanza di scelte strategiche sui suoi grandi asset, ma a cosa pensa l’amministrazione di sinistra? A spendere 200 mila euro per salvare il cedro di Piazza Bra. Siamo al surreale”.

Lo dichiara Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, che spiega: “Intendiamoci qui non è questione di avere o non avere il pollice verde, il sottoscritto ama il verde e le piante, non a caso da Sindaco ho fatto realizzare parchi e verde attrezzato per oltre 200 mila metri quadri, ma qua siamo di fronte a una scelta grottesca, spendere 200 mila euro di soldi pubblici per tenere in piedi una pianta. Quello che si dice il senso di priorità…E intanto la città governata da Tommasi sprofonda in problemi creati o aggravati dall’incapacità di amministrare”.