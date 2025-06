Tosi (FI): “Zivelonghi a Veronetta manda via gli agenti della Polizia Locale alla sera, cioè quando servirebbero. Lei e Tommasi non hanno mai considerato esercito e vigilanza privata. Del resto, cosa vuoi aspettarti dall’amministrazione di Buffolo?”

Verona 25 giugno

Nuovo presidio mobile della Polizia Locale a Veronetta. L’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi commenta la decisione dell’assessore alla Sicurezza Stefania Zivelonghi: “Il quartiere vive il problema sicurezza soprattutto alla sera e di notte, ma l’assessore Zivelonghi cosa fa? Mette le pattuglie fino alle 19, cioè le fa andare via quando servirebbero di più. Suggerisco a Zivelonghi: se proprio non riesci con le sole forze della Polizia Locale, che è sottorganico per colpa dei mancati investimenti di Sindaco e Giunta, prendi la vigilanza privata o, come fa oggi Vicenza e ho fatto io da Sindaco, metti l’esercito con l’operazione Strade Sicure. Comunque sia, le zone più difficili vanno presidiate, soprattutto di sera e di notte”.

Il problema di fondo, riflette Tosi, “è che la Zivelonghi magari avrebbe anche buona volontà, ma quella da sola non basta”. “Servirebbero determinazione e competenza, ma comprendiamo le difficoltà della Zivelonghi, che siede nella stessa Giunta di Buffolo, l’assessore che non ha perso l’occasione di attaccare le forze dell’ordine e di manifestare contro le stesse quando, dopo la vicenda Moussa Diarra, invece c’era da difenderle. Come fai a impegnarti sul serio sul fronte della sicurezza, se amministri assieme a chi le forze dell’ordine le delegittima?”.

Tosi ricorda che a Vicenza girano le camionette dell’esercito, veri e propri presidi mobili nelle zone più a rischio. “A Verona – dice Tosi – competerebbe al Sindaco Tommasi e alla Zivelonghi chiedere al Prefetto, nell’ambito di Strade Sicure, una maggiore dotazione di pattuglie di militari per le ore serali e notturne. Ma non c’è la necessaria determinazione a risolvere il problema insicurezza”.