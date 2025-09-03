Close Menu
    TPL; Tosi (FI): “Amministrazione Tommasi inesistente e inconsistente, e così hanno deciso altri optando per la gara a due lotti, cioè la soluzione peggiore per territorio e lavoratori”

    Politica Verona 1 Min Read

    Verona 3 settembre

    Trasporto Pubblico Locale, “la gara a due lotti è la soluzione peggiore per il territorio veronese e i lavoratori, ma se si sta andando verso questa soluzione è colpa dell’amministrazione comunale di  Verona, che anziché imporre la propria linea del lotto unico, ha tergiversato, atteso, procrastinato, lasciando decidere ad altri. È l’ennesimo segno della debolezza e dell’inconsistenza del Sindaco Tommasi, che ha perso tempo e mostrato indecisione”.

    Lo dice l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi. “Atv è controllata di fatto dal Comune di Verona e quindi il Sindaco avrebbe potuto e dovuto imporre la sua linea, ma come scriveva il Manzoni il coraggio uno se non ce l’ha non se lo può dare. L’amministrazione Tommasi non sa decidere e non sa assumersi responsabilità. E così adesso pagano gli utenti, che avranno un servizio differito tra città e provincia e quindi meno efficace, e i lavoratori”.

    Atv infatti è controllata al 50% da Amt e al 50% da Ferrovie Nord Milano, “ma il presidente è Mazza, lo stesso di Amt, quindi nella sostanza il controllo dell’azienda la esprime il Comune di Verona. Che però ha temporeggiato e così ha visto disconoscere la sua stessa linea”.

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
