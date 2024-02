Appunti a margine | Ricordo postumo di Stefania Benenato, sorella del grande attore comico Franco Franchi

L’ho saputa solo navigando in Internet. La triste notizia, purtroppo, non l’avevo colta a suo tempo.

Stefania (Stefana per l’anagrafe) Benenato, sorella del grande attore, comico, cantante e conduttore televisivo Franco Franchi (al secolo, appunto, Francesco Benenato), era deceduta il 2 agosto 2022 all’età di 89 anni a Palermo. La stessa città dove, il 27 febbraio 2011, mi recai da Verona per ricevere l’attribuzione del primo premio assoluto per tre mie opere al VI° Concorso nazionale di poesia “Ugo Foscolo”, indetto dalla locale Accademia Nazionale di Lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di Sicilia”.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolse nell’elegante Salone delle Feste del Circolo degli Ufficiali, in piazza Sant’Oliva 25 del capoluogo siciliano, con autorità ed invitati. Tra questi ultimi, al termine delle assegnazioni, mi venne davanti sorridendo quasi furbescamente una simpatica signora che volle complimentarsi con me aggiungendo «Ma lei sa chi sono io?». Purtroppo, non avendo alcun riferimento nella memoria, risposi a malincuore «Ma, non so…». E lei, come per rassicurarmi, mi disse d’essere la sorella del famoso attore Franco Franchi (Palermo, 18 settembre 1928 – Roma, 9 dicembre 1992).

In effetti, guardandola, constatai la notevole somiglianza col fratello, quasi si trattasse d’un travestimento femminile di Franco per qualche suo film o sketch, magari con Ciccio Ingrassia (Francesco detto Ciccio, attore, comico, regista, conduttore televisivo, cantante, Palermo, 5 ottobre 1922 – Roma, 28 aprile 2003) nella celebre accoppiata Franco e Ciccio, vincente nel far ridere senza mai abbassarsi alla volgarità.

Franco Benenato fu il quartogenito di ben 18 figli, nato in una povera abitazione a pianterreno, al civico 9 del Cortile Scaletta, nel vicolo Caldomai, vicino a via Candelai, nel quartiere popolare palermitano Capo.

Entusiasta per quell’incontro inaspettato, chiesi al fotografo ufficiale (Salvatore Dicembre) di riprenderci assieme, a braccetto come fossimo amici di vecchia data. Lei sfoderò con me un’ilarità schietta, amabile, accattivante.

Mi donò alcune immagini di lei col fratello, di Franco Franchi da solo e con Ciccio Ingrassia.

Ed io la inquadrai nell’obiettivo durante la sua breve esibizione per la gioia dei presenti.

Avrei voluto sfruttare il materiale fotografico per un pezzo-intervista impossibile da farsi al momento, nel corso dei concitati e confusionari momenti della premiazione. La contattai, nel novembre 2015, ad un suo indirizzo e-mail reperito ma non ebbi alcuna risposta. Oltre a ricordarle il nostro incontro, le allegai due foto: una insieme e l’altra della sua piacevole performance. Le rivolsi pure alcune domande che rimasero, appunto, inevase.

Sapevo che si dedicava a tener sempre viva la memoria di Franco, sapevo che bazzicava spesso e volentieri in tivù, teatri, talk show ed ospitate in emittenti locali (ad esempio, con la sit-com “Camera da… letto”) e Rai (come per “I soliti ignoti”, “La prova del cuoco”) dove, pungolata o di propria iniziativa, raccontava con la sua verve gradevoli aneddoti agrodolci riguardanti il fratello ed il suo sodalizio artistico con Ciccio Ingrassia. Ma non ero informato del fatto che si fosse ritirata da chissà quando a vita privata perché affetta da malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease), patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo. Forse per questo suo grave impedimento non replicò al mio tentativo di comunicazione per un articolo su di lei.

Dopo le esequie, celebrate il 4 agosto 2022, Stefania Benenato è stata sepolta nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli (nel quartiere Vergine Maria ed a ridosso del monte Pellegrino), il più esteso di Palermo, dove riposa anche il fratello Francesco, per tutti e per la cinematografia italiana Franco Franchi…

Claudio Beccalossi