Grazie, Claudio, per l’impegno nel valorizzare la storia di Verona e dei suoi cittadini, anche di quelli che come mio padre – pur “esuli” – sempre la portavano nel cuore, e per aver raccolto tante interessanti testimonianze sulla sua carriera professionale e artistica.

Un caro saluto e a presto

Diego

L’articolo su Alfredo Brasioli

© Riproduzione riservata