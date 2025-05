17 maggio 2025 Giornata Mondiale contro l’ipertensione. Misurazioni gratuite in Piazza Bra ore 9-14

Vecchioni (Federfarma): «L’obiettivo è intercettare soggetti che non sanno di essere ipertesi»

In occasione della Giornata Mondiale contro l’ipertensione arteriosa che si svolgerà sabato 17 maggio è stata organizzata una campagna di screening con misurazioni gratuite della pressione arteriosa dalle ore 9 alle ore 14 in Piazza Bra presso il Villaggio Straverona (vicino alla statua equestre di Vittorio Emanuele II).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’ipertensione arteriosa un big killer silenzioso perché questa grave patologia cardiocircolatoria asintomatica può provocare, se non curata bene, ictus, infarto, aneurisma, problemi renali e alla vista

Saranno presenti Federfarma, Ordine dei Farmacisti, Associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e SIIA, Società Italiana Ipertensione Arteriosa.

«Le linee guida consigliano nella popolazione adulta almeno una misurazione dei valori pressori all’anno, ma noi sappiamo che ci sono moltissimi soggetti ignari di essere ipertesi, proprio perché non hanno eseguito regolari controlli – spiega la Prof.ssa Francesca Pizzolo medico internista che si occupa di ipertensione arteriosa al Policlinico G.B. Rossi sede Centro Ipertensione Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata diretto dal Prof. Cristiano Fava -. Con questa giornata di monitoraggio intendiamo mettere in pratica lo slogan mondiale “Misura bene e controlla la tua pressione per vivere più a lungo”. Ricordo che l’ipertensione è una malattia subdola perché asintomatica fino a quando la situazione non degenera per gravità. Un ulteriore ambito da attenzionare è il trattamento sub-ottimale dei soggetti ipertesi, anche in relazione alla scarsa aderenza alla terapia, in quanto almeno il 30% dei pazienti non assume correttamente i farmaci prescritti dal medico, correndo gravi rischi».

«Prevenire l’ipertensione o individuare valori a rischio presuppone la semplice e indolore misurazione dei valori pressori– precisa Elena Vecchioni presidente Federfarma Verona -. Invitiamo quindi la popolazione ad usufruire di questa opportunità che può rivelarsi “salvavita” molto più spesso di quanto non si possa pensare. Le farmacie si trasferiscono in piazza a disposizione dei cittadini per diffondere la cultura della prevenzione contro una delle più gravi patologie del nostro tempo».

«Il valore aggiunto di questa campagna di screening volta alla tutela della salute pubblica è la cooperazione di tanti operatori sanitari uniti per il bene del singolo cittadino – sottolinea Federico Realdon, presidente Ordine dei Farmacisti Verona e Consulta regionale -. L’ipertensione viene troppo spesso sottovalutata perché non ci si rende conto della gravità delle sue conseguenze e anche perché spesso ci si accorge di esserne affetti quando purtroppo è ormai troppo tardi».

«Interveniamo alla Giornata Mondiale della lotta all’Ipertensione perché questa attività rientra perfettamente nella nostra mission – spiega Paolo Pomari, presidente Associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile di Verona -. Oltre alle operazioni emergenziali, infatti, siamo sul territorio a supporto di molte iniziative sanitarie locali che vedono come necessario l’intervento dei farmacisti».

Nel corso della mattinata di screening oltre alle misurazioni verranno somministrati dei questionari a cura della SIIA sul rischio ipertensione per familiarità o stili di vita scorretti, che saranno successivamente utilizzati nell’ambito della ricerca scientifica.