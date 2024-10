2.260 screening gratuiti nelle farmacie veronesi

Ipercolesterolemia e ipertensione: rischio infarto e ictus

Vecchioni (Federfarma): «Importanza dei controlli “salva vita” inquadrati nella prevenzione»

Sono patologie tanto diffuse quanto pericolose che possono provocare, se non curate, infarto e ictus, ma la popolazione non è ancora abituata ad una prevenzione costante dell’ipercolesterolemia e dell’ipertensione. Le farmacie territoriali sono state individuate dalla Regione Veneto (delibera 15.05.2024) come “intercettatrici” di soggetti, e sono migliaia in provincia di Verona, che non sanno di avere già valori di colesterolo e pressori troppo elevati oppure border line, quindi facilmente degenerabili.

Nelle farmacie aderenti (lista completa nel sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera) sono attivi lo “Screening dell’Ipercolesterolemia non nota” e lo “Screening dell’Ipertensione arteriosa non nota” entrambirivolti ai maggiorenni secondo le modalità stabilite dalla Sanità regionale.

Ad oggi nelle 157 farmacie veronesi aderenti alla sperimentazione sono 1.265 i cittadini che hanno effettuato il monitoraggio della pressione arteriosa e 995 quelli intercettati per il controllo del colesterolo. Inoltre da più di un anno in farmacia è in corso anche lo “Screening del diabete non noto”.

«La prevenzione passa attraverso il monitoraggio costante, in questo caso di colesterolo e pressione – dice Elena Vecchioni presidente Federfarma Verona -, invitiamo perciò i cittadini a partecipare quanto più numerosi a questa opportunità sanitaria gratuita. La fase sperimentale mira alla creazione di una cultura sanitaria che faccia comprendere quali siano le corrette azioni non solo legate agli stili di vita, ma a semplici e veloci esami diagnostici “salva vita” da eseguire almeno una volta l’anno».

Screening sull’Ipercolesterolemia non nota. Prima viene somministrato un breve questionario le cui risposte vengono caricate dal farmacista nella piattaforma digitale dedicata, ottenendo in tempo reale dal sistema un riscontro sulla probabilità di contrarre l’ipercolesterolemia da parte del soggetto analizzato. Se esiste anche un unico fattore di rischio il farmacista offre al cittadino la possibilità di sottoporsi, sempre gratuitamente, ad un test che analizza in prima istanza il profilo lipidico. Basta una goccia si sangue capillare prelevata dal polpastrello per evidenziare attraverso un dispositivo diagnostico in dotazione alle farmacie, contemporaneamente i valori di colesterolo, trigliceridi e glicemia. Il risultato del test viene consegnato all’utente e qualora il profilo lipidico conclami il rischio con valori non conformi, il farmacista invita il cittadino a recarsi dal proprio medico di medicina generale.

Screening dell’Ipertensione non nota. Il farmacista somministra insieme al questionario divalutazione del proprio rischio di ipertensione anche la misurazione della pressione arteriosa. I valori ottenuti vengono consegnati al cittadino che viene invitato a recarsi dal proprio medico di medicina generale qualora vi fossero valori troppo alti o al limite.

Per quanto riguarda i numeri della TELECARDIOLOGIA nelle farmacie veronesi che offrono le prestazioni con ricetta bianca del medico e del MONITORAGGIO DELL’ADERENZA ALLA TERAPIA (sempre prestazioni gratuite), i dati aggiornati agli ultimi report regionali sono i seguenti:

805 elettrocardiogrammi (ECG)

781 holter cardiaci

376 holter pressori

414 monitoraggi dell’aderenza alla terapia del Diabete di tipo 2

24 monitoraggi dell’aderenza alla terapia della BPCO Broncopneumopatia cronica ostruttiva