Farmacia dei servizi prosegue sperimentazione nel 2025 telemedicina, screening e monitoraggi terapia gratuiti, totale 10.444 prestazioni erogate a Verona nel 2024 (1.171 a gennaio 25)

Vecchioni (Federfarma): «I veronesi continuano a premiare la Farmacia dei Servizi»

È stata ampliata al 2025 la fase sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e nel solo mese di gennaio 2025 sono state erogate 1.171 prestazioni gratuite dalle farmacie veronesi aderenti su base volontaria (elenco completo nel sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera) .

Nei sette mesi di sperimentazione del 2024 (giugno-dicembre) la Farmacia dei Servizi ha fornito in tutta la provincia di Verona 10.444 tra prestazioni e servizi (dettaglio in calce).

Si tratta di prestazioni in Telemedicina, cioè elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco, holter pressorio oltre ad una serie di servizi cosiddetti cognitivi che rientrano nella sfera della prevenzione di ipertensione, ipercolesterolemia e diabete nonché l’aderenza alla terapia da parte del paziente per il diabete di tipo 2 e bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Per gli esami diagnostici di telecardiologia è necessaria la ricetta bianca del medico di medicina generale o dello specialistaconvenzionato nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per quanto riguarda il prosieguo dell’attività sperimentale nel 2025 sancito dalla Regione Veneto esiste una unica limitazione: i pazienti che hanno già usufruito della telecardiologia nel 2024 (tutti hanno diritto ad una prestazione per tipologia: un ECG, un holter cardiaco e un holter pressorio) non possono richiederne altre nel 2025 perché le attuali prestazioni vengono erogate con i fondi del Servizio Sanitario Nazionale destinati ancora alla fase sperimentale dell’anno scorso.

«I veronesi sono entusiasti dei nuovi servizi e lo hanno dimostrato con i numeri della partecipazione che si conferma massiccia anche nel primo mese del 2025 – sottolinea Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona -. Viene dunque riaffermata la professionalità tecnica specifica del farmacista e l’efficienza logistica della farmacia attrezzata con efficienti strumentazioni tecnologiche necessarie all’erogazione di un servizio sanitario di alta qualità in collaborazione con i medici refertatori.

Un successo particolare è stato registrato dalle farmacie rurali il cui servizio risulta ancora più essenziale perché erogato in territori che distano spesso molti chilometri dagli ospedali e anche dagli ambulatori di medicina generale».

«Fondamentale in questi mesi è stata la collaborazione con i medici di Medicina Generale che hanno redatto le ricette bianche per poter eseguire i servizi di telecardiologia in farmacia – precisa Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona -. Sottolineo, inoltre che la farmacia si è messa a disposizione della comunità incrementando la strumentazione tecnologica e la professionalità specifica dei farmacisti, nonché la promozione di questi servizi sanitari che vengono ora offerti gratuitamente alla cittadinanza accorciando le liste di attesa. Senza scordare il valore aggiunto della vicinanza a casa che, soprattutto per il soggetto fragile, è indispensabile come ci hanno riferito gli utenti in questi mesi».

Tra i servizi gratuiti offerti senza la prescrizione del medico, quelli cognitivi rivolti ai maggiorenni che comprendono gli screening del “Diabete non noto”, dell’“Ipertensione arteriosa non nota” e dell’“Ipercolesterolemia non nota”. Grazie a questionari preliminari il farmacista valuta in tempo reale attraverso la piattaforma informatica regionale i fattori di rischio del soggetto rispetto a queste gravi e silenti patologie, potenzialmente mortali, offrendo qualora necessario test diagnostici mirati come la determinazione del profilo lipidico e invitando i pazienti a recarsi dal proprio medico di medicina generale.

DATI GIUGNO-DICEMBRE 2024 (totale 10.444)

Elettrocardiogramma: 2.272

Holter cardiaco: 2.382

Holter pressorio: 1.380

Ipercolesterolemia non nota: 1.859

Ipertensione non nota: 2.007

Aderenza terapia diabete: 505

Aderenza terapia BPCO: 39

DATI GENNAIO 2025 (totale 1.171)

Elettrocardiogramma: 295

Holter cardiaco: 420

Holter pressorio: 274

Ipercolesterolemia non nota: 66

Ipertensione non nota: 105

Monitoraggio aderenza terapia diabete: 14

Monitoraggio aderenza terapia BPCO: 1