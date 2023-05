Formazione professionale contro le dipendenze da farmaci, alcol, fumo, gioco d’azzardo e social media

Cosa può fare la farmacia per aiutare chi è vittima di una dipendenza

Federfarma Verona, Dipartimento di Medicina delle Dipendenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona e Università degli Studi di Verona organizzano due eventi formativi dedicati ai farmacisti – il 9 e il 16 maggio – sul tema della dipendenza da farmaci, alcol, fumo, gioco d’azzardo, social media.

«Capita sempre più spesso che il cittadino, di tutte le fasce sociali e di età, si rivolga alla farmacia per ottenere supporto e consiglio professionale in merito ad una dipendenza, propria o di un familiare – spiega Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona -. Ci sentiamo rivestiti di un ruolo impegnativo e desideriamo arricchire tutte le competenze utili nell’approccio e nel dialogo con i pazienti-utenti della farmacia. I due appuntamenti avranno una connotazione specifica sul ruolo del farmacista in modo da risultare estremamente utili nello svolgimento della quotidiana attività professionale in farmacia”.

«La caratteristica di front-office sanitario sempre aperto che garantisce il totale anonimato facilita in farmacia il contatto con utenti gravati da problematiche, come le dipendenze – sottolinea Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona – difficili da ammettere, anche a se stessi. La formazione continua consente al farmacista di essere sempre più efficace nell’aiuto al cittadino che si trova in difficoltà, spesso tanto devastanti da distruggere intere famiglie».

Le serate formative si svolgeranno a Verona presso la Sala Lucchi sita in Piazzale Olimpia n. 3 (vicino allo stadio Bentegodi), relatori il Prof. Fabio Lugoboni – Direttore Direttore Responsabile del Servizio di Medicina delle Dipendenze AUOI – Specialista in Medicina Interna e il Prof. Cristiano Chiamulera Professore Ordinario di Farmacologia presso l’Università degli Studi di Verona, Responsabile del laboratorio di NeuroPsicofarmacologia (NeuroPsiLab) presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, responsabile della Farmacovigilanza per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Presidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI che godono del patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti di Verona:

MARTEDI’ 09 MAGGIO 2023 ORE 20,30 DIPENDENZE DA FARMACO – dipendenza da farmaco: il farmaco talvolta “toglie” piu’ che “dare” – abuso di benzodiazepine ed analgesici oppioidi – il ruolo del farmacista nel contesto delle dipendenze da farmaco.

MARTEDI’ 16 MAGGIO 2023 ORE 20,30 DIPENDENZE DELL’ETA’ GIOVANILE – Le dipendenze da sostanze, alcool, fumo, gioco d’azzardo, social media – l’esperienza ed il ruolo del farmacista nelle dipendenze giovanili.

Gli incontri sono aperti alla stampa.

Federfarma Verona e il Dipartimento delle Dipendenze hanno già realizzato quattro campagne informative che hanno visto la realizzazione e distribuzione in farmacia di una quadrilogia dedicata alla lotta ad fumo, alcol, farmaci e gioco d’azzardo.