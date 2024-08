Nella settimana di Ferragosto tutti i servizi delle farmacie

Vecchioni (Federfarma): «Farmaci, tanti consigli sanitari e prestazioni in telemedicina»

Le farmacie territorialigarantiscono di giorno e di notte per tutto il mese di agosto il servizio alla cittadinanza compresi i turni di Guardia farmaceutica, sempre autorizzati dall’Azienda Ulss 9 Scaligera (tutti i dati nel sito dell’Azienda sanitaria).

Il turno di Guardia Farmaceutica della giornata di Ferragosto, che quest’anno cade di giovedì, comincia alle ore 9 del 15 agosto e si conclude alle ore 9 del 17 agosto. Quello precedente comincia alle ore 9 di martedì 13 e finisce alla stessa ora del 15 agosto. Gli orari di accesso all’utenza sono incrementati dalle aperture in deroga che riguardano molte farmacie ubicate nelle zone ad alta densità turistica, ma non solo. Tutte le farmacie sono dotate delle bacheche elettroniche attive h24 che indicano le farmacie in turno più vicine. Un ulteriore e pratico aiuto al cittadino e al turista arriva dalla nuova e più efficiente operatività della webapp farmamiaverona.it che dalla metà di gennaio ad oggi ha già fatto registrare oltre 20.000 accessi. Grazie al collegamento veloce, anche dalla home page di Federfarma Verona, e senza dover scaricare alcuna app, viene indicata la farmacia aperta più vicina, con i contatti telefonici e il percorso per raggiungerla. Il servizio risulta ancor più fondamentale quando la ricerca avviene durante il turno di Guardia farmaceutica che comprende non solo le ore serali/notturne, ma anche quelle della pausa pranzo.

Federfarma Verona invita i pazienti a porre attenzione ai cartelli delle chiusure per ferie che le farmacie appongono ben visibili e con largo anticipo affinché i pazienti possano organizzarsi per tempo nel ritiro dei medicinali utili alla propria terapia.

«Le farmacie rimangono in estate un punto di riferimento socio sanitario indispensabile alla comunità abitativa, che diventa ancora più prezioso quando la città si svuota e molti, soprattutto i soggetti più fragili, rimangono soli – spiega Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona –. Siamo sempre a disposizione non solo nella distribuzione del farmaco, ma anche nei molti consigli sanitari che ci vengono richiesti e nell’offerta di tutte quelle prestazioni diagnostiche in telemedicina elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco, holter pressorio che da giugno sono offerte gratuitamente in farmacia con prescrizione del medico di medicina generale secondo le modalità previste dal decreto 15 maggio 2024 della Regione Veneto che ha ulteriormente implementato la Farmacia del Servizi».

I turni di Guardia Farmaceutica sono reperibili nel sito di Federfarma Verona, sul free press “Pillole” presente nelle 259 farmacie di Federfarma Verona, nelle bacheche esterne alle farmacie, nel sito dell’Ulss 9 Scaligera e sulle testate giornalistiche accreditate che offrono questo servizio.

Federfarma Verona ricorda ai cittadini il servizio del Farmaco Pronto al numero di telefono 045 509892 offerto gratuitamente – in orario di Guardia Medica -, che risolve situazioni emergenziali relative alla mancanza di medicinali per pazienti che non possono spostarsi da casa.

«Il modello ospedale centrico che, soprattutto negli ultimi anni ha guidato gli investimenti, ha dimostrato che non si adatta più ad una popolazione sempre più anziana e soprattutto affetta da cronicità e fragilità – sottolinea Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona -. Il paziente cronico assorbe una quantità enorme di risorse economiche ed un approccio non efficace rischia di mettere in crisi la stessa sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. In questo contesto la Farmacia e la sua caratteristica saliente, la prossimità, sono indispensabili. Questo concetto fondamentale che trova attuazione in un punto di salute sicuro e affidabile per l’intera popolazione, ma anche e soprattutto per il SNN, non ha stagionalità perché attivo durante tutto l’arco dell’anno».