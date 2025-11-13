Oggi inaugurazione “In farmacia per i bambini” 2025

Fino al 20 novembre aperte le donazioni. Gara di solidarietà per i minori in povertà sanitaria

È stata inaugurata questa mattina la prima giornata della raccolta solidale In Farmacia per i bambini, iniziativa nazionale a cura della Fondazione Francesca Rava NPH – Italia ETS, che proseguirà fino al 20 novembre.

Nelle 135 farmacie veronesi aderenti all’iniziativa (l’elenco completo nel sito www.infarmaciaperibambini.org) abbinate a 21 enti socio sanitari dislocati in tutta la provincia, i cittadini potranno scegliere personalmente uno o più prodotti baby care (farmaci da banco, biberon, ciucci, pannolini, etc.) da distribuire a 21 enti socio assistenziali che hanno in carico l’assistenza dei minori.

Al simbolico taglio del nastro erano presenti Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona e referente territoriale “In Farmacia per i Bambini”, Pietro Trincanato delegato del Comune di Verona, Federico Realdon presidente Ordine dei Farmacisti di Verona e della Consulta del Veneto, Anita Viviani presidente A.G.E.C., Paola Dal Dosso Centro Aiuto Vita, Prof. Mauro Pavoni preside dell’Istituto Seghetti insieme a una delegazione degli studenti delle classi V che svolgeranno servizio di volontariato nell’ambito dell’iniziativa.

“In Farmacia per i Bambini” si avvale dell’indispensabile aiuto di oltre 200 volontari supportati dai farmacisti e messi a disposizione dagli enti beneficiari, da Rotary Verona, Lions Re Teodorico, cui si uniscono gli 80 studenti dell’Istituto Seghetti.

VENETO 2025. A livello regionale le farmacie che parteciperanno a In Farmacia per i Bambini sono in tutto 400 e 78 gli enti socio assistenziali beneficiari delle donazioni.

«I cittadini percepiscono che si tratta di un sostegno concreto rivolto ai soggetti più deboli del nostro territorio: i minori in difficoltà – sottolinea la presidente di Federfarma Verona Elena Vecchioni referente locale “In Farmacia per i Bambini”-. Le farmacie si fanno garanti dei valori di una solidarietà che mira ad una salute equa per tutti i membri della sua comunità».

«Partecipiamo da diversi anni a questa raccolta socio sanitaria – dice Mauro Pavoni, preside Istituto Seghetti di Verona -. Allargare lo sguardo sulla collettività e rendersi disponibili a dedicare del tempo gratuitamente in favore di chi ha bisogno di aiuto è un punto di arrivo del progetto educativo della scuola. Fare del volontariato è il modo più concreto per educare i giovani a crescere nell’empatia, nella capacità di mettersi nei panni degli altri e sentirsi parte di una comunità contribuendo concretamente al suo benessere. Il nostro grazie va a chi ci ha permesso di essere coinvolti in questo progetto umanitario».

«Siamo orgogliosi di fare parte di questa grande “macchina” solidale – sottolinea Federico Realdon presidente Ordine dei Farmacisti di Verona e presidente Consulta del Veneto -. La preparazione professionale e l’empatia dei farmacisti in farmacia sono indispensabili per allargare il raggio d’azione della raccolta, insieme ai volontari e ai cittadini che parteciperanno con le loro donazioni».

«Ci occupiamo di assistere donne in stato di gravidanza e mamme con bambini piccoli offrendo l’erogazione di beni per l’infanzia, l’ospitalità in strutture di prima e seconda accoglienza, un servizio di micro-nido per bambini fino ai 3 anni – spiega Paola Dal Dosso Centro Diocesano Aiuto Vita -. Ogni mercoledì, grazie alla presenza di farmaciste volontarie, distribuiamo medicinali, anche dietro prescrizione medica, ed effettuiamo un’azione di supporto alla cura dei bambini e di prevenzione delle malattie spiegando l’utilizzo corretto dei farmaci,ma anche offrendo consigli e suggerimenti alle mamme. La raccolta di prodotti attraverso l’iniziativa “In farmacia per i bambini” è fondamentale per rispondere ai bisogni delle mamme che si rivolgono a noi (dal 1° gennaio 2025 al 6 ottobre abbiamo effettuato quasi 600 erogazioni). Le esigenze sono moltissime e nonostante tutto gli aiuti non bastano mai, ecco perché speriamo in una larga partecipazione».

Il Comune di Verona anche quest’anno sostiene “In Farmacia per i Bambini” con un patrocinio oneroso e la partecipazione delle 13 farmacie A.G.E.C., Azienda gestione edifici comunali.

Nell’edizione 2024 della raccolta in provincia di Verona erano stati donati oltre 11.500 prodotti pediatrici, quasi 27.000 in tutto il Veneto.

“In Farmacia per i Bambini” rientra nelle celebrazioni dedicate alla Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” del 20 novembre che mira a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull’importanza di conoscere, diffondere e attuare i diritti sanciti dalla Convenzione ONU per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi. I dati Istat riportano la drammatica realtà della povertà assoluta minorile che in Italia è di circa 1milione e 300 mila soggetti coinvolti.