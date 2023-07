Zanzare: allerta pioggia alternata a caldo torrido. In farmacia kit antilarvale a importo calmierato per tutta l’estate

Vecchioni (Federfarma Verona): «Con questo clima la prevenzione è ancora più importante»

La lotta alle zanzare per essere efficace deve essere effettuata costantemente per tutto il periodo estivo fino all’autunno inoltrato. Il metodo più risolutivo è l’eliminazione degli insetti allo stato larvale che, in questa prima fase della loro esistenza, vivono in acqua. Ecco perché, al di là del positivo refrigerio alle temperature torride e afose che apportano le piogge copiose, si deve valutare il fatto che in questi giorni le zanzare adulte hanno a disposizione in sottovasi, contenitori esterni di qualsiasi tipo e tombini colmi d’acqua, dei bacini ideali per deporre le uova che, appena torna il caldo sole estivo, si schiudono in uno o due giorni. La prima cosa dunque è eliminare l’acqua stagnante e nei giardini si deve procedere al posizionamento delle pastiglie antilarvali che in tutte le farmacie della provincia di Verona sono reperibili all’importo calmierato di 5,5 euro a confezione.

«Le zanzare non sono solo fastidiose, ma vettori di malattie, anche molto gravi, per gli esseri umani e gli animali – spiega Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona -. Abbiamo deciso di essere vicino ai cittadini mantenendo l’importo calmierato del kit antilarvale in farmacia, fisso da anni, perché è determinante diffondere il concetto della prevenzione domestica che si associa alle iniziative delle pubbliche amministrazioni. Ricordiamo inoltre che tutti, ma in particolar modo bambini, anziani e soggetti fragili, non devono mai uscire di casa senza la protezione repellente in gel, crema o spray da applicare sulla pelle perché le reazioni cutanee alle punture possono risultare non solo fastidiose, ma tanto rilevanti da dover essere poi trattare con farmaci specifici.

La prevenzione sistematica è molto importante anche per gli animali domestici soprattutto cani e gatti che escono regolarmente da casa e magari hanno anche la cuccia in guardino. Sempre dietro specifico consiglio veterinario, a seconda di specie, età condizioni sanitarie, vanno periodicamente somministrati per tutta la stagione calda farmaci da ingestione, vaccini e prodotti repellenti a lunga durata che proteggono i pet da malattie potenzialmente mortali come la filariosi (che può colpire anche l’uomo) provocata dalla puntura si zanzara infetta e la leishmaniosi dalla puntura dei flebotomi, più comunemente chiamati pappataci».

«Per quanto riguarda la salute umana la zanzara è il vettore di importanti patologie virali come malaria, febbre gialla, chikungunya, dengue, zika ed altre – sottolinea Gianmarco Padovani vicepresidente Federfarma Verona -, che negli anni passati hanno creato allarmi e paure. Agire sui vettori fa parte di tutte quelle misure che garantiscono una corretta prevenzione».