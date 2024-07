Ciclismo, a Verona il Campionato Nazionale Forense su strada

Si corre per il primo posto. Si respira competitività tra i ciclisti veronesi dell’ A.I.M.A.N.C l’associazione italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti che quest’anno sfiderà i colleghi delle altre città e regioni sul terreno di casa.

Il prossimo Campionato nazionale forense su strada si terrà infatti a settembre a Verona, con la cronometro individuale il 6 settembre con partenza alle 9 sulle Torricelle, e la gara in linea, il 7 settembre con partenza competitiva alle 8.30 da piazza Bra.

“Crediamo che le manifestazioni ciclistiche in città siano ancora troppo poche, perciò sosteniamo con favore questa iniziativa che si arricchisce di un momento di confronto e riflessione sulla mobilità a misura di ciclisti”, ha detto l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari.

La gara cronometro individuale sarà un percorso di 5 km prevalentemente in salita nella località Torricelle. La partenza sarà da Punta della Nave (all’incrocio con Via Castello San Felice e Via Caroto), per proseguire in via Bonuzzo Sant’Anna e infine si concluderà in via San Vincenzo.

Per la gara in linea, invece, si parità alle 8.30 da Piazza Bra per proseguire su un circuito di 70 o 54 km a seconda delle categorie.

La manifestazione porta con sé alcuni eventi collaterali, tra cui il convegno il 6 settembre alle 15.30 negli spazi della Banca Passadore & C. in Corso Cavour e l’8 settembre la visita guidata alla Biblioteca Capitolare di Verona.

Presenti alla conferenza stampa: Mauro Regis Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona, Alessandro Montagnoli e Antonio Scaramellini Presidente e Vice Presidente del Comitato Verona 2024, Nicola Marino Presidente del Collegio Notai di Verona e consigliere del Comitato, Manlio D’Amico Presidente AIMANC.