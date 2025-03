Gioco a Verona e provincia, i numeri del 2024

Negli ultimi anni, il settore del gioco a Verona e provincia, così come nel resto d’Italia, ha registrato una crescita significativa, con un incremento particolarmente evidente nel comparto online. La maggiore accessibilità delle piattaforme digitali, unite alla possibilità di giocare senza vincoli di orari e alla disponibilità di promozioni esclusive, ha reso il gioco virtuale più attrattivo. Un altro motivo che porta gli utenti veronesi, e più in generale gli italiani, a preferire le sale virtuali sono alcune promozioni per i casinò online non disponibili nelle sale fisiche, come i bonus senza deposito, quelli di benvenuto o i free spins. Inoltre, la grande qualità dei giochi online ha reso ormai l’esperienza di gioco molto simile a quella ottenuta giocando dal vivo.

Il gioco fisico a Verona e nel Veneto

Nonostante la crescita del comparto online, il gioco fisico mantiene un ruolo importante. Bar, tabaccherie e sale dedicate ospitano ancora numerosi apparecchi da intrattenimento, tra cui slot machine e videolottery. La loro diffusione segue regolamentazioni precise, con restrizioni sulla vicinanza a luoghi sensibili e una presenza capillare nei comuni della provincia.

Secondo l’ultimo Libro Blu pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Veneto si contano 4.311 esercizi con apparecchi AWP, mentre le sale dedicate alle videolottery (VLT) sono 395. Questi dati ufficiali forniscono una panoramica sulla distribuzione del gioco fisico a livello regionale, mostrando un’ampia presenza di punti dedicati al gioco tradizionale. Dunque, appare evidente che le sale da gioco tradizionali continuano ad avere una notevole importanza per i consumatori e per le Casse dello Stato come dimostrato dai numeri del Libro Blu rilasciato da ADM.

Boom del gioco online

Il gioco online si è affermato come il segmento più dinamico, grazie alla sua accessibilità e alla varietà di giochi disponibili. I casinò digitali offrono soluzioni innovative, con titoli aggiornati e promozioni dedicate che incentivano la partecipazione.

Le offerte esclusive come bonus di benvenuto e free spins rappresentano un forte richiamo per gli utenti, che trovano nei siti regolamentati un ambiente sicuro e controllato. Inoltre, la possibilità di giocare ovunque e in qualsiasi momento rende il comparto digitale sempre più competitivo rispetto a quello tradizionale.

Sempre secondo i dati del Libro Blu, in Veneto risultano oltre 800.000 conti di gioco aperti, con quasi 250.000 nuovi conti registrati solo nell’ultimo anno considerato. Questo evidenzia l’imponente crescita del gioco online negli ultimi anni, confermando la tendenza verso il digitale come principale forma di intrattenimento.

Un settore in trasformazione

L’andamento del gioco a Verona rispecchia la tendenza nazionale, con un crescente spostamento verso il digitale. Questo ha portato il Governo a rivedere la normativa sul gioco online, introducendo nuove regole e requisiti più stringenti. Le nuove concessioni avranno una durata di nove anni e un costo di 7 milioni di euro, un aumento significativo rispetto al precedente bando, in cui il costo era di 250.000 euro per lo stesso periodo. L’incremento riflette la forte crescita del mercato negli ultimi anni e le prospettive future. Inoltre, la normativa prevede l’adozione di standard tecnici avanzati per garantire un’offerta di gioco di alta qualità e maggiore sicurezza per gli utenti. Tutto questo avrà un forte impatto anche per le Casse dello Stato che si attendono che saranno 50 le concessioni, per un totale di 250 milioni di euro destinati all’Erario.

*I.P.