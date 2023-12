Il sistema VIP ridisegnato di My Empire Casino diventa un successo nel 2023

I club VIP e i programmi fedeltà sono parti importanti dell’esperienza di ogni casinò che apprezza i suoi giocatori più fedeli. In questo senso, My Empire ha recentemente migliorato le condizioni per i suoi utenti introducendo un sistema VIP ridisegnato. Vale la pena dare un’occhiata per scoprire i premi che attendono i giocatori più attivi.

Come funziona?

La meccanica generale del nuovo programma fedeltà di My Empire è piuttosto classica per il settore. Si tratta di un sistema a strati in cui i giocatori possono sbloccare cinque diversi livelli, ricevendo nuovi premi e benefici lungo il percorso. I livelli del programma dovrebbero essere esaminati separatamente, al fine di illustrare meglio il percorso di progressione che i giocatori di questo sito web dovranno affrontare.

I giocatori possono passare da un livello all’altro accumulando le quantità di punti specificate, dove gli ultimi livelli richiedono il maggior numero di punti. Gli utenti possono guadagnare punti giocando a qualsiasi gioco di casinò con scommesse in denaro reale, anche se vale la pena ricordare che le slot machine danno più punti dei giochi da tavolo e dei titoli con croupier dal vivo.

Livello 1 – Senatore

Il primo livello del programma viene assegnato automaticamente a tutti gli utenti appena registrati su My Empire.Come tutti gli altri livelli del sistema di fidelizzazione, è tematizzato in base al design generale del sito web. In sostanza, il primo livello di fedeltà non garantisce alcun vantaggio ai suoi titolari e serve solo come punto di partenza per il viaggio.

Livello 2 – Procuratore

Il secondo livello del programma si chiama Procuratore e di solito i nuovi giocatori non impiegano più di una settimana per raggiungerlo. Dal momento che il livello è piuttosto facile da sbloccare, le ricompense sono di conseguenza ridotte, ma per alcuni utenti può comunque rappresentare una svolta per il gioco. Il principale miglioramento rispetto al livello precedente riguarda i limiti di prelievo, che passano da 7.000 euro al mese a 10.000 euro al mese dopo aver ottenuto il livello.

Livello 3 – Principato

Il terzo livello del programma fedeltà si chiama Principato ed è il primo livello che i giocatori non vedono l’ora di ottenere quando si iscrivono al casinò. Questo livello richiede un po’ più di tempo per essere ottenuto, ma le ricompense valgono sicuramente l’attesa. Prima di tutto, il livello Principato aumenta il limite di prelievo mensile da 10.000 euro a 12.000 euro, il che è già un grande affare. Inoltre, questo livello garantisce ai suoi titolari l’accesso a un accordo di cashback esclusivo per i VIP che consente di recuperare il 5% delle perdite nette ogni settimana.

Livello 4 – Legatus

Il quarto livello del programma si chiama Legatus e i benefici che offre sono decisamente desiderati dalla comunità. Il suo ottenimento richiede un tempo notevolmente maggiore, ma i vantaggi che offre sono rispettivamente generosi. Il limite di prelievo mensile per coloro che hanno raggiunto il livello Legatus è di 15.000 euro, e questi giocatori ottengono anche il raddoppio del cashback settimanale, che ora recupera il 10% delle loro perdite nette settimanali invece del 5%. Infine, ai titolari del livello Legatus di My Empire viene assegnato un account manager personale che fornirà loro tutta l’assistenza necessaria.

Livello 5 – Cesare

L’ultimo livello del programma fedeltà si chiama Ceasar e rappresenta il massimo dell’offerta del club. Il raggiungimento di questo livello è prevedibilmente difficile e solo i giocatori più impegnati saranno in grado di ottenere questo titolo. Il quinto livello non sblocca nuove funzionalità esclusive, ma migliora in modo significativo i vantaggi sbloccati in precedenza. I giocatori di livello Caesar hanno un limite di prelievo mensile aumentato a 20.000 euro e possono beneficiare di un cashback settimanale del 15%. Naturalmente, mantengono l’accesso alla funzione di gestore personale del conto sbloccata nel livello precedente.

