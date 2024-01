Infectious 5 – Un’affascinante versione 5Gringos con un tema straordinario

Infectious 5 è un’emozionante slot machine rilasciata da Nolimit City. È piena di supereroi che sono in missione per proteggere la città.

La vera domanda è: siete pronti ad aiutarli? Questa avventura promette di essere molto fruttuosa, poiché Infectious 5 offre un’ampia gamma di bonus e un’enorme vincita massima di 55.555 punti. Potete giocare a questo nuovo titolo su 5Gringos.

Soprattutto i veterani apprezzeranno questa macchina, che ha oltre 100.000 linee di pagamento e offre un gioco sofisticato.

Il tema sbalorditivo e la grafica piacevole attirano i giocatori occasionali, mentre le enormi vincite attirano i giocatori di alto livello.

In questo articolo, vi diremo tutto quello che c’è da sapere su questo gioco di 5Gringos.

Un gioco con un tema da supereroe

Infectious 5 ha un tema da supereroe, con uno stile da fumetto. I crimini della città sono rappresentati sullo sfondo e i cinque supereroi saranno i simboli sui rulli.

Non si tratta di un tema unico, ma la grafica è nitida e i simboli riflettono perfettamente il tema. Questo è più che sufficiente per dare alla slot machine un aspetto gradevole.

Inoltre, ad ogni giro c’è molta azione.

Come giocare a Infectious 5

Il numero di linee di pagamento e le file in espansione possono far sembrare Infectious 5 un gioco complicato da capire, soprattutto se si è un giocatore inesperto.

Tuttavia, è facile capirlo man mano che si gioca, con tutte le funzioni necessarie che circondano i rulli, compresa la tabella dei pagamenti in cui ogni simbolo è descritto in dettaglio.

Inoltre, consigliamo di regolare la puntata prima di far girare i rulli. Di solito è preimpostata, quindi potreste volerla modificare a vostro piacimento.

E nel caso in cui non vogliate ancora rischiare i vostri sudati soldi, potete sempre provare il gioco gratuitamente al casinò 5Gringos in modalità demo.

Caratteristiche disponibili

Praticamente in tutti i giochi le funzioni bonus offrono il maggior potenziale di vincita, e non è diverso nel caso di Infectious 5.

Ci sono molte caratteristiche che analizzeremo di seguito.

Prima di iniziare, vale la pena di notare che l’abbinamento dei simboli wild sui rulli è il modo migliore per ottenere le vincite più importanti in Infectious 5.

Funzione xWays

La meccanica xWays è una parte importante di Infectious 5. Si attiva facendo atterrare un simbolo wild insieme a un simbolo xWays.

In questo modo, il nuovo simbolo si espande, creando più modi per vincere. Si tratta di una grande opportunità per mettere le mani su vincite lucrative.

Toxic Hazard e Lock n’ Load

Se riuscite a posizionare cinque simboli sui rulli, otterrete le opzioni Toxic Hazard e Lock n’ Load.

Con la prima, si ottengono 12 giri, in cui i simboli Infectious si combinano per creare un simbolo Golden Infectious.

Nel frattempo, lo stesso vale per il secondo, ma si ricevono solo 10 giri gratuiti.

Giri gratis

L’ultima funzione di cui si può usufruire è quella dei giri gratuiti. È direttamente collegata alle funzioni sopra citate.

Per attivarla, è necessario che sui rulli si posizionino almeno tre simboli bonus. A questo punto, potrete scegliere l’opzione Toxic Hazard o Lock n’ Load.

RTP e volatilità di Infectious 5

Infections 5 ha un RTP del 96,02%, che è considerato medio, quindi compete bene con altre slot 5Gringos.

Tuttavia, presenta un’elevata volatilità. Questo significa che potete aspettarvi grandi vincite, anche se poco frequenti.

Riassumendo

Infectious 5 sarà sicuramente un successo per i giocatori per una serie di motivi.

In primo luogo, a chi non piacciono i supereroi? Le slot machine sono un’occasione di divertimento e di incontro con i propri idoli, e il tema è proprio questo.

Inoltre, ci sono molte funzioni emozionanti che permettono di vincere fino a 55.555 volte la posta in gioco, una cifra enorme.

*I.P.