Trucchi e suggerimenti per i viaggi all’estero: Sfruttare al meglio lo spazio e ridurre lo stress

Fare le valigie per un viaggio all’estero può essere divertente e spaventoso allo stesso tempo. È un’arte assicurarsi di avere tutto ciò che serve e di avere ancora spazio a sufficienza nel proprio borsone da viaggio. Con una pianificazione accurata e dei trucchi per fare le valigie, potrete fare di più in meno tempo e spazio, rendendo il vostro viaggio più agevole.

Fate un elenco delle cose da mettere in valigia

Prima di iniziare a fare le valigie, preparate un elenco dettagliato delle cose da mettere in valigia. Questo vi aiuterà a tenere in ordine i pensieri e a ricordare tutto il necessario. Suddividete l’elenco in vestiti, articoli da toilette, strumenti, documenti ed extra. Assicuratevi di mettere le cose in ordine di importanza in base alla loro importanza per il vostro obiettivo.

Scegliete abiti che possono essere indossati in modi diversi

Scegliete abiti che possano essere abbinati in modi diversi per creare outfit diversi. Scegliete capi che possano essere indossati dal giorno alla sera e che possano essere combinati in base al clima. Seguite uno schema di colori per facilitare il coordinamento dei vostri abiti e portate con voi tessuti leggeri e facili da arrotolare o ripiegare per risparmiare spazio.

Utilizzate i cubi da imballaggio

Acquistate scatole da imballaggio o sacchetti di compressione per tenere in ordine i vostri vestiti e rimpicciolirli. I cubi da imballaggio vi aiutano a organizzare le vostre cose in scomparti separati, rendendo più facile trovare gli oggetti e sfruttando al meglio lo spazio nelle vostre valigie. I sacchetti di compressione sono ideali per le giacche e i maglioni troppo grandi, se volete risparmiare spazio. Permettono di spremere l’aria in eccesso.

Arrotolare invece di piegare

Invece di piegare i vestiti, arrotolateli quando li mettete in valigia. L’arrotolamento non solo fa risparmiare spazio, ma evita anche che i vestiti si stropiccino. Questo metodo funziona bene per magliette, pantaloni e vestiti. Arrotolate i vestiti per risparmiare spazio e metteteli nei cubi da imballaggio o direttamente in valigia.

Portate con voi oggetti che possono essere utilizzati per più di una cosa

Per ridurre il numero di cose da mettere in valigia, cercate oggetti che possano essere usati per più di una cosa. Un pareo può essere usato come telo da mare, come sciarpa o come coperta temporanea per un picnic. Allo stesso modo, un coltellino svizzero o un altro strumento multiuso può essere utile per molti lavori durante il viaggio.

Assicuratevi di avere spazio per i souvenir

Lasciate un po’ di spazio nelle vostre valigie per i regali o gli oggetti che potreste acquistare durante il viaggio. Prendete in considerazione l’idea di portare con voi uno zaino o una borsa da ripiegare e utilizzare come bagaglio a mano extra per il viaggio di ritorno.

Rivedere e apportare modifiche

Rivedete la vostra lista dei bagagli e assicuratevi di avere tutto ciò che vi serve prima di chiudere la borsa. Evitate le cose extra o non necessarie per rendere il vostro bagaglio più organizzato e leggero. Vi sentirete più organizzati e pronti per il vostro viaggio all’estero se avrete scelto con cura le cose da portare con voi.

Utilizzando questi trucchi e consigli per fare i bagagli, potrete sfruttare al meglio la vostra stanza e ridurre lo stress per concentrarvi sul vostro viaggio all’estero. Buon viaggio!

*I.P.