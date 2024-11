Curiosità: Trump e il ciclismo

Mentre il mondo si sta interrogando su come sarà la seconda presidenza Trump (per approfondimenti si veda https://ilgiornaledeiveronesi.it/attualita-estero/martedi-5-novembre-2024-sara-larmageddon/), pochi sanno che il quarantasettesimo Presidente degli USA è stato anche sponsor e prestanome della principale corsa a tappe di ciclismo statunitense nel 1989 e 1990, il Tour de Trump. La breve gara vide al via anche (seppur come “comparsa”) l’allora stella del ciclismo americano Greg Lemond. Nel 1991, con l’impero di The Donald in forte crisi, la competizione fu ribattezzata Tour DuPont dal nome del nuovo sponsor. Vincitori furono il norvegese Dag Otto Lauritzen e il messicano Raúl Alcalá.

Quando chiesero al tycoon perché non volle chiamare la gara Tour of America, lui rispose: “Potremmo, se volessimo una gara meno riuscita. Se volessimo ridimensionarla.”

Modesto come sempre il vecchio e nuovo Comandante in Capo!

di Matteo Peretti