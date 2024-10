Ponte di Veja protagonista su Rai 1 grazie a Linea Verde

Appuntamento sabato 19 ottobre alle 12.30

Bosco Chiesanuova, 16 ottobre 2024

Il Ponte di Veja conquista la ribalta di Rai 1 grazie al programma Linea Verde, che andrà in onda sabato 19 ottobre alle ore 12:30.

Nel servizio, la conduttrice Elisa Isoardi insieme al presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia, Massimo Sauro, illustreranno le caratteristiche e la bellezza di uno dei ponti naturali più grandi d’Europa oltre alle specificità del Parco.

Immerso nel cuore della Lessinia, il Ponte di Veja rappresenta un capolavoro geologico unico nel suo genere, formatosi circa 40 milioni di anni fa a seguito della caduta della parte interna di una grande grotta carsica a causa dell’erosione delle acque e oggi meta di amanti della natura, geologi e appassionati di storia.

Precisa Massimo Sauro: “Raccontare a livello nazionale le bellezze e le unicità del Parco Naturale Regionale della Lessinia, è un’opportunità significativa per far conoscere a un vasto pubblico la ricchezza naturale e geologica del nostro territorio. Il Parco della Lessinia è un patrimonio inestimabile, dove natura, storia e cultura si intrecciano in un paesaggio unico. Condividere questo tesoro con il pubblico significa non solo promuovere il turismo sostenibile, ma anche sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale”.