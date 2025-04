Veneto: Litorale ripulito da 6 tonnellate di rifiuti da 530 volontari Plastic Free in azione con “Mare d’Amare”

Un risultato eccezionale per la prima edizione di Mare d’Amare, il grande evento diffuso promosso da Plastic Free Onlus che nel weekend del 5 e 6 aprile ha coinvolto 530 volontari nella rimozione di 6.420 chilogrammi di plastica e rifiuti abbandonati lungo le coste del Veneto. Patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e dai Comuni coinvolti, il progetto ha toccato nove località costiere, da Bibione al delta del Po, diventando un modello virtuoso di partecipazione e sensibilizzazione ambientale. “Era da tanto tempo che sognavo questa giornata e finalmente è arrivata – ha dichiarato Riccardo Mancin, coordinatore nazionale dei referenti Plastic Free e organizzatore dell’iniziativa – Unire tutela ambientale, cultura, conoscenza del territorio ed eccellenze locali è un punto di inizio su cui intendo fare leva per il prossimo futuro. I numeri e l’entusiasmo ci dicono che siamo sulla strada giusta”. Le pulizie ambientali hanno interessato San Michele al Tagliamento – Bibione e Jesolo – Cortellazzo con il referente Francesco Pistollato, Eraclea con Carlotta Zanin, Caorle – Porto Santa Margherita con Irene Zambusi, Lido di Venezia – Murazzi con le referenti Erica Colonna e Giovanna Bellazzi, Sottomarina di Chioggia con Stefano Groppo e Riccardo Levorato, Porto Viro – Scanno Cavallari con Gaia Spinello e David Casetto e, infine, Porto Tolle – Sacca degli Scardovari e Porto Caleri di Rosolina con Riccardo Mancin. Quest’ultima si è rivelata una delle raccolte più significative con la partecipazione di 112 volontari provenienti da tutto il Veneto e anche dall’Emilia-Romagna mentre il “bottino” più elevato è stato raggiunto sull’isola di Scanno Cavallari: con quasi due tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in una sola raccolta. Tra i partner e sostenitori dell’iniziativa: Finpesca SpA, Rifugio Il Ghebo, Apicoltura Marangon, Aqualab, Ecoambiente (gestore rifiuti per il Polesine), Veritas (per la provincia di Venezia). Da segnalare la partecipazione degli assessori Michele Capanna (Porto Viro) e Sara Biondi (Rosolina), a conferma del forte coinvolgimento delle istituzioni locali. “Mare d’Amare ha dimostrato che l’amore per il territorio può trasformarsi in azione concreta – ha aggiunto Roberto Marrazzo, referente regionale Veneto – Plastic Free continuerà a essere presente sul litorale veneto con attività di educazione ambientale, raccolte e iniziative che coinvolgano cittadini, scuole e imprese. Perché difendere il mare significa proteggere il nostro futuro”. Sul territorio veneto, da inizio anno, Plastic Free Onlus ha organizzato 141 appuntamenti con la partecipazione attiva di duemila volontari e quasi 40 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. A ciò si affianca l’azione di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole verso le nuove generazioni coinvolgendo, sinora, quattromila persone tra studenti e cittadini.