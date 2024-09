Anche ANAS ETS nel consiglio Nazionale del Terzo Settore. La soddisfazione del Portavoce Regionale veneto Bitto.

“È dello scorso 30 agosto la missiva, del Ministero delle Politiche sociali a firma del Capo Dipartimento Dr. Lombardi, che di fatto inserisce nel Consiglio Nazionale del Terzo Settore l’Associazione Nazionale di Azione Sociale.” Lo rende noto il Portavoce regionale Veneto ANAS Francesco Bitto. ANAS ETS, associazione di promozione sociale nonché Rete associativa di livello nazionale, che da anni opera nel sociale anche in Veneto tramite svariate sedi sul territorio, è che ha la propria sede regionale proprio nella città di Verona, è ormai radicata a livello nazionale da vari lustri e pone in essere attività sociali a 360°.

“Siamo estremamente soddisfatti del fatto che a livello nazionale l’ANAS ha ottenuto la giusta considerazione, esprimere pareri idee e proposte per il Terzo Settore seduti nel consiglio nazionale è di fondamentale importanza per un Ente che si confronta giornalmente con problemi delle associazioni di volontariato” ha inteso dichiarare il portavoce regionale Bitto continuando “avremo un filo diretto con il nostro rappresentante al Ministero affinché porti in evidenza le criticità del settore associativo in Veneto che sappiamo essere territorio dove il volontariato è molto attivo e propositivo ma che, a volte, gode di poca considerazione, ecco quest’ultimo punto sarà una delle nostre priorità, non essere mai posti in secondo piano quando si discute di sociale. Abbiamo già alcune idee al fine di fornire correttivi alla codice del terzo settore, alcune norme poco aderiscono a quella che è la realtà che i volontari devono affrontare giornalmente sul territorio, lo abbiamo riscontrato e dobbiamo porne rimedio.”