Anci Veneto: “Bene Cassa Depositi e Prestiti sulla Rinegoziazione dei Mutui: boccata d’ossigeno per i Comuni”

Padova, 20 novembre 2025

Il presidente di Anci Veneto esprime soddisfazione per la decisione del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti di approvare un nuovo piano di rinegoziazione dei mutui concessi a Comuni, Provincie e Città Metropolitane. Il provvedimento consentirà di rimodulare, ridefinendo il profilo del rimborso. Un’iniziativa che libera dunque risorse per il territorio.

“Si tratta una vera e propria boccata d’ossigeno per i Comuni – commenta il presidente di Anci Veneto – era un provvedimento che auspicavamo da tempo e ringrazio Cassa Depositi e Prestiti per averlo varato, ne avevo parlato da poco con loro proprio all’Assemblea Nazionale di Anci a Bologna dove la questione era nuovamente emersa. Fermo restando che sono fiero di rappresentare un’Anci Regionale dove non abbiamo Comuni in dissesto o in pre dissesto, quello varato da CdA è una misura che consentirà ai Comuni di poter respirare e, soprattutto, di liberare risorse correnti da investire subito in servizi per il territorio, dandoci così la possibilità di affrontare le tante sfide che ogni giorno i sindaci veneti si trovano ad affrontare”.