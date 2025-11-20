Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    venerdì 21 Novembre
    Demo

    Anci Veneto: “Bene Cassa Depositi e Prestiti sulla Rinegoziazione dei Mutui: boccata d’ossigeno per i Comuni”

    Associazioni 1 Min Read

    Padova, 20 novembre 2025

    Il presidente di Anci Veneto esprime soddisfazione per la decisione del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti di approvare un nuovo piano di rinegoziazione dei mutui concessi a Comuni, Provincie e Città Metropolitane. Il provvedimento consentirà di rimodulare, ridefinendo il profilo del rimborso. Un’iniziativa che libera dunque risorse per il territorio.

    “Si tratta una vera e propria boccata d’ossigeno per i Comuni – commenta il presidente di Anci Veneto – era un provvedimento che auspicavamo da tempo e ringrazio Cassa Depositi e Prestiti per averlo varato, ne avevo parlato da poco con loro proprio all’Assemblea Nazionale di Anci a Bologna dove la questione era nuovamente emersa. Fermo restando che sono fiero di rappresentare un’Anci Regionale dove non abbiamo Comuni in dissesto o in pre dissesto, quello varato da CdA è una misura che consentirà ai Comuni di poter respirare e, soprattutto, di liberare risorse correnti da investire subito in servizi per il territorio, dandoci così la possibilità di affrontare le tante sfide che ogni giorno i sindaci veneti si trovano ad affrontare”.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy