    martedì 14 Ottobre
    Cordoglio per la tragica scomparsa di tre carabinieri a Castel d’Azzano

    Il presidente di ANCI Veneto invita tutti i Comuni ad esporre le bandiere a mezz’asta per unirsi al lutto regionale

    Padova, 14 ottobre 2025

    ANCI Veneto esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, deceduti a seguito di una violenta esplosione avvenuta in un casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, durante un’operazione di servizio.

    Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità veneta e italiana, e che richiama l’attenzione sul sacrificio quotidiano di chi indossa una divisa per garantire la sicurezza, la legalità e la tutela dei cittadini.

    Il presidente di ANCI Veneto ha espresso in queste ore il proprio dolore e vicinanza alle famiglie dei militari caduti, sottolineando come «queste tre giovani vite sono state spezzate mentre svolgevano il loro dovere con coraggio e senso dello Stato. Una perdita che lascia sgomenti e che interpella il cuore delle nostre comunità».

    Accogliendo l’invito del Presidente della Regione del Veneto, ANCI Veneto si unisce alla richiesta di esporre le bandiere a mezz’asta in tutti i Comuni della regione, quale segno tangibile di lutto, rispetto e partecipazione al dolore che ha colpito l’Arma dei Carabinieri e l’intero Paese.

    ANCI Veneto rinnova la propria vicinanza alle famiglie dei militari caduti, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine, esprimendo la più profonda riconoscenza per il loro impegno quotidiano al servizio della collettività.

