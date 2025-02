Formazione Anci Veneto: 14.500 partecipanti nel 2024. Pronto il nuovo portale FormAzioneComune.it

Firma di un Protocollo tra Anci Veneto e Upi Veneto per i dipendenti provinciali

Treviso, 28 febbraio 2025

Una nuova casa, una nuova struttura, un nuovo portale per la Formazione degli Enti Locali del Veneto. È FormAzioneComune.it il nuovo sito lanciato oggi da Anci Veneto che vuole segnare un nuovo passo nelle politiche formative per amministratori, dirigenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione. Anci Veneto infatti dal 2012 ha investito tantissimo nella formazione, tramite anche la propria società benefit Anci Next, tanto da registrate più di 87.800 iscritti, 14.500 soltanto nel 2024. Numeri che la portano di fatto in testa per quanto riguarda la formazione tra le Anci Regionali. E con il nuovo portale ora, così come richiesto dalle recenti direttive Ministeriali che richiedono ai dipendenti comunali di certificare un alto numero di ore formazione, si potrà tenere traccia di tutti i corsi frequentati, tracciando così un vero e proprio bilancio delle competenze per ogni singola figura. Senza tralasciare il fatto che il portale fungerà anche da vero e proprio archivio di materiali, sia testuali che video, dei corsi svolti.

Siglato inoltre oggi un Protocollo tra Anci Veneto e Upi Veneto per collaborare alla formazione anche dei dipendenti provinciali del Veneto.

FORMAZIONE – I DATI DI ANCI VENETO

La normativa che cambia in continuazione, le criticità che arrivano, le difficoltà oggettive nella gestione della macchina comunale. Ecco perché Anci Veneto ha scelto di investire sensibilmente per i propri associati (e non solo) nella formazione costante, diversificata e aggiornata, con esperti di primo piano come relatori. Dal 2012 l’attività formativa è stata riunita in un vero e proprio pacchetto, l'”Offerta formativa” appunto, che da allora ha erogato oltre 2.250 ore in almeno 650 giornate, seguite da circa 87.800 iscritti. In crescita anche i Comuni aderenti, passati dai 32 del 2012 ai 325 del 2024 (dei quali, 41 per la prima volta). Dal 2020, inoltre, utilizza lo strumento dei webinar per arrivare a un pubblico ulteriormente ampio, affrontando tutti i temi più cogenti dell’amministrazione locale (il PNRR, Mepa e acquisti delle Pa, gestione del personale, politiche sociali e welfare, digitalizzazione, edilizia e urbanistica, anticorruzione e protocollo di legalità) e ha già un ampissimo archivio formativo.

Nel solo 2024 i dati hanno fatto registrare un’ulteriore crescita: parliamo di 14.500 partecipanti di 51 giornate formative per 179 ore totali di corsi, con una media di 280 iscritti ad evento.

Nel 2025 in meno di due mesi contiamo già più di 5.300 partecipanti.

Amministratori pubblici e dipendenti comunali dunque sempre formati.

“FormAzione Comune nasce dalla necessità di istituzionalizzare il grandissimo lavoro svolto in questi anni per la formazione da parte del personale di Anci Veneto, che ci ha permesso di superare gli 87.000 iscritti dal 2012 con 14.500 solo nel 2024, prima Anci regionale a livello nazionale – il commento di Mario Conte, presidente di Anci Veneto – Se esiste un modello veneto di amministrazione, come spesso cita il nostro presidente Luca Zaia, è proprio perché c’è una classe politica, dirigenziale e tecnica molto formata nei nostri Comuni. Non posso allora che ringraziare tutta la struttura, oltre agli amministratori locali e i tecnici che ogni giorno mettono quel qualcosa in più per formarsi e formare. Ringrazio anche l’Upi Veneto per la firma del Protocollo, una sinergia nell’affrontare le battaglie comuni che ogni giorno competono a Comuni e Province, a partire dalla carenza di personale”.

“Un portale di dimensione regionale che consente di ampliare l’offerta formativa e l’aggiornamento per i dipendenti degli Enti locali – le parole di Stefano Marcon, presidente UPI Veneto – il protocollo siglato oggi tra ANCI e UPI punta ad agevolare proprio questa esigenza, includendo la possibilità per i dipendenti provinciali di accedere ai corsi formativi tecnici e di alta qualificazione veicolati attraverso la piattaforma. In Provincia di Treviso abbiamo la fortuna di avere un modello virtuoso, ovvero il Centro Studi Marca Trevigiana, che a livello locale intercetta le esigenze dei dipendenti e degli aspiranti dipendenti della PA. Il tema del fabbisogno di personale, per gli Enti locali, è estremamente attuale e la capacità di offrire programmi formativi di questo genere è importante anche per incentivare il benessere dei dipendenti e, al contempo, attrarne di nuovi”.

“La direttiva della funzione pubblica impone la formazione ai dipendenti e il successo del risultati di Anci Veneto deriva anche dalla capacità di saper intercettare le tematiche puntuali che interessano gli enti. Allo stesso modo, c’è un costante lavoro di consulenza e di supporto alle Amministrazioni Locali che vene erogato quotidianamente” il commento di Carlo Rapicavoli, direttore di Anci Veneto.

“Ringrazio tutto lo staff di Anci Veneto e Anci Next, l’ente strumentale che si occupa direttamente della formazione – il commento di Enzo Muoio, amministratore di Anci Next – il risultati sono frutto di un percorso fatto di qualità e della capacità di approfondire e intercettare i bisogni dei Comuni. La nuova piattaforma digitale permetterà anche uno storico per ogni singolo partecipante e la dispensa dei materiali”.