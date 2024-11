Una veronese fra i vertici dell’International Propeller Clubs

Si è insediato venerdì scorso a La Spezia il nuovo Direttivo dell’International Propeller Clubs, Associazione culturale che promuove l’incontro tra persone che operano nei trasporti, con il rinnovo a Presidente di Umberto Masucci. Tra le new entry Chiara Tosi che è stata nominata responsabile nazionale dei 26 club italiani.

Chiara Tosi, avvocato e giornalista è dal 2022 Presidente dell’International Propeller Clubs Port of Verona. La nomina coincide con un periodo di particolare attività del club che rappresento – dichiara Chiara Tosi – con progetti innovativi che coinvolgono i giovani come in questi giorni il patrocinio al concorso “Manager Anch’io per un Futuro Sostenibile Inclusivo e Automatizzato” con la cerimonia di premiazione a Padova ed il conferimento di tre premi da 2500 euro ciascuno a studenti che hanno presentato tesi meritevoli sul tema. Pensando in particolare a Verona ci stiamo occupando dell’organizzazione del convegno che si terrà a Palazzo Canossa nel 2025, in cui si parlerà di Logistica delle opere d’arte e della grande sfida che questo settore, che per il nostro paese vale circa 400 milioni di euro all’anno, deve affrontare in relazione alle barriere normative e burocratiche. La complessità delle problematiche che riguardano il mondo del trasporto terrestre, aereo e marittimo impone di trovare risposte chiare e precise coinvolgendo tutti i soggetti interessati.