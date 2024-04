Verona: Incontro istituzionale tra vertici A.N.A.S. e Console Generale del Marocco

In data 23/04/2024 una delegazione dell’Ente de Terzo Settore ANAS Veneto ha incontrato il Console Generale del Regno del Marocco a Verona. La delegazione ANAS, composta dal Portavoce Regionale Francesco BITTO e dal componente della Direzione Regionale Sabrina POMARI, ha incontrato la Console Ouafa ZAHI in visita istituzionale.

Durante l’incontro, dopo le presentazioni istituzionali, visto il ruolo della Rete Associativa ANAS, la quale ingloba varie associazioni anche composte da cittadini marocchini in Veneto, parecchie centinaia di cittadini solo in provincia di Verona, si è discusso di possibili collaborazioni e di come la comunità marocchina di Verona abbia, tra le varie differenze culturali, trovato la possibilità di integrazione nel territorio scaligero, grazie anche al sostegno appunto di Enti come ANAS che hanno dato supporto alle diverse associazioni culturali che si sono avvicinate alla Rete Associativa. Dal colloquio sono emersi vari spunti di collaborazione nei settori affrontati da ANAS soprattutto la lotta contro l’alcolismo, o la lotta alla violenza di genere, paventando anche futuri incontri volti ad sviluppare una maggiore coesione sociale del popolo marocchino che ha una forte presenza territoriale in veneto.

In ricordo dell’incontro il Portavoce dell’Ente BITTO ha consegnato alla Console ZHAI una targa con le effige dei simboli dell’associazione a sancire la collaborazione tra le strutture.

La console Zahi ha ricoperto vari incarichi di rilievo al consolato di Tunisi e poi all’ambasciata di Bucarest, prima di divenire dallo scorso dicembre 2023, Console Generale a Verona.