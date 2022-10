“I Giovani al Cinema”, la Regione Veneto regala 10 mila abbonamenti per riportare i ragazzi nelle sale

Promuovere, tra i più giovani, il ruolo della sala cinematografica quale spazio culturale in cui la visione di un film sia un’occasione di dialogo e analisi critica. Muove da questi obiettivi l’iniziativa “I Giovani al Cinema”, progetto pilota promosso e finanziato dalla Regione del Veneto, realizzato dall’AGIS e dall’ANEC delle Tre Venezie, all’interno delle azioni de “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità”, che puntano a consentire agli esercenti di interagire in modo innovativo con il pubblico sull’opera proiettata in sala, ad offrire opportunità per accrescere la conoscenza e la capacità critica del pubblico, nonché ad avvicinare il pubblico più giovane alle sale cinematografiche.

L’iniziativa consentirà ai giovani fino ai trentacinque anni di età di sottoscrivere un abbonamento a prezzo agevolato di euro 15.00, che consentirà loro la visione di cinque film nell’arco di cinque mesi dal momento dell’acquisto scegliendo una tra le sale cinematografiche aderenti in Veneto.

L’ideazione del progetto coglie appieno anche i risultati del Rapporto annuale 2022 dell’Istat e della recente indagine estensiva “Gli italiani e il cinema – La fruizione di film dentro e fuori le sale italiane” curata di SWG S.p.A. per la Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC (6 settembre 2022). Nello specifico l’Istat ha rilevato come la distribuzione della partecipazione culturale fuori casa per fasce di età abbia mostrato una curva che via via, tra il 2019 e il 2021 è risultata sempre più appiattita, in corrispondenza delle età più giovani. A partire da questo scenario, tuttavia, l’indagine commissionata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC, rileva, tuttavia, come l’autunno presenti dei segnali incoraggianti: un aumento del 51% di fruitori rispetto al primo semestre del 2022 in termini di fruizione sia occasionale (55%) sia regolare (4%). Un potenziale recupero che può arrivare ad +69% contenendo il prezzo del biglietto entro gli 8 euro.

“E’ un progetto pilota con il quale la Regione del Veneto si pone l’obiettivo di promuovere presso le generazioni più giovani, il ruolo della sala cinematografica quale spazio culturale in cui la visione di un film rappresenta un’esperienza condivisa e un’occasione di dialogo e di analisi critica – dichiara l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari – Si tratta di un’azione concreta che si inserisce nell’ambito delle attività avviate “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità” e con il sostegno regionale sarà possibile l’emissione di 10.000 abbonamenti, offerti ai giovani fino a trentacinque anni di età, per la visione di cinque film nell’arco di cinque mesi dal momento dell’acquisto”.

“L’iniziativa dell’abbonamento per i cinema del Veneto finanziata della Regione e proposta dell’Agis-Anec Triveneta è un’azione atta alla ripartenza delle nostre sale e che altre amministrazioni regionali guardando con interesse. – dichiara Franco Oss Noser, Presidente Unione Interregionale Triveneta AGIS – Questo dimostra ancora una volta che le proposte della nostra Associazione sono frutto della profonda conoscenza del settore al servizio dei cittadini”.

“In un momento particolarmente complicato per le sale cinematografiche che stanno faticosamente recuperando gli spettatori del periodo ante pandemia, acquista grande importanza questo sostegno della Regione del Veneto, – sottolinea Massimo Lazzeri, Presidente Sezione Interregionale ANEC delle Tre Venezie – proprio perché incentiva la fruizione di film nelle sale in tutto il territorio regionale da parte dei giovani, nella prospettiva di creare un pubblico anche per il futuro”.

Sono complessivamente quarantatré le sale aderenti:

Verona

A Verona le sale aderenti sono il Cinema Fiume, il Multisala Rivoli, il Cinema Pindemonte, il Cinema Kappadue, il Cinema Teatro Santa Teresa e, in località Golosine, il Cinema Diamante. In provincia, le sale aderenti sono: il Multisala Cinergia di Legnago, e il Multisala Cristallo di San Bonifacio.

Belluno

A Belluno e provincia il Cinema Italia e La petite Lumière di Belluno e l’Officinema di Feltre.

Padova

A Padova sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al Cinema Esperia, al Multiastra, al Porto Astra, al Cinema Il Lux e al Piccolo Teatro Don Bosco; in provincia al Cinema Teatro Farinelli di Este e al Cinema Politeama di Piove di Sacco.

Rovigo

A Rovigo le sale saranno il Cinema Teatro Duomo di Rovigo e il Multisala Politeama di Badia Polesine.

Treviso

A Treviso città l’abbonamento “I Giovani al Cinema” sarà disponibile al Multisala Edera, mentre in provincia hanno aderito il Cinema Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto, il Multiplex Cinergia di Conegliano, il Cinema Teatro Busan di Conegliano, il Multisala Italia di Montebelluna, il Cinema Cristallo di Oderzo, il Multisala Manzoni di Paese e il Multisala Verdi di Vittorio Veneto.

Venezia

A Venezia troviamo il Multisala Giorgione e il Multisala Rossini; a Venezia Lido il Multisala Astra; a Mestre il Cinema Dante, l’IMG Cinemas Candiani e l’IMG Cinemas Palazzo; in provincia: Cinema Teatro Don Bosco di Chioggia, Cinema Teatro Mirano di Mirano, Sala Oratorio di Salzano e il Cinema Teatro don Bosco di San Donà di Piave.

Vicenza

I giovani di Vicenza potranno sottoscrivere l’abbonamento al Cinema Odeon e al Cinema Teatro Araceli; chi risiede in provincia lo troverà al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa e al Cinema Campana e al Multisala Starplex di Marano Vicentino.