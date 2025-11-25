Dichiarazione di Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente di Confagricoltura Veneto

24 novembre 2025

«Rivolgo al Presidente Alberto Stefani le mie congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro. Il nuovo mandato si apre in un momento di evoluzione profonda per l’agricoltura veneta e le sue oltre 60mila imprese, che impone di ripensare sistemi produttivi e processi decisionali per fronteggiare gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e la crescente pressione dei mercati.

Un comparto che, nonostante queste sfide, continua a contribuire in modo determinante alla competitività regionale, custodendo il sapere del territorio e sostenendo la forza dell’export agroalimentare. Per consolidare questo ruolo servono politiche chiare, capaci di dare continuità agli investimenti che le imprese stanno già affrontando in innovazione, gestione delle risorse idriche, sicurezza delle produzioni e sviluppo delle competenze. Sono sfide che richiedono un impegno condiviso e una regia istituzionale attenta alle esigenze reali dei territori.

Confagricoltura Veneto è pronta a collaborare con il Presidente e la nuova Giunta per costruire un percorso concreto e di prospettiva, fondato sul dialogo e sulla responsabilità. È attraverso un confronto stabile e costruttivo che potremo accompagnare la transizione del settore e garantire al Veneto un’agricoltura moderna, competitiva e sostenibile.»