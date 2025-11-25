Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 26 Novembre
    Demo

    Dichiarazione di Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente di Confagricoltura Veneto

    Agricoltura 1 Min Read

    24 novembre 2025

    «Rivolgo al Presidente Alberto Stefani le mie congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro. Il nuovo mandato si apre in un momento di evoluzione profonda per l’agricoltura veneta e le sue oltre 60mila imprese, che impone di ripensare sistemi produttivi e processi decisionali per fronteggiare gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e la crescente pressione dei mercati.

    Un comparto che, nonostante queste sfide, continua a contribuire in modo determinante alla competitività regionale, custodendo il sapere del territorio e sostenendo la forza dell’export agroalimentare. Per consolidare questo ruolo servono politiche chiare, capaci di dare continuità agli investimenti che le imprese stanno già affrontando in innovazione, gestione delle risorse idriche, sicurezza delle produzioni e sviluppo delle competenze. Sono sfide che richiedono un impegno condiviso e una regia istituzionale attenta alle esigenze reali dei territori.

    Confagricoltura Veneto è pronta a collaborare con il Presidente e la nuova Giunta per costruire un percorso concreto e di prospettiva, fondato sul dialogo e sulla responsabilità. È attraverso un confronto stabile e costruttivo che potremo accompagnare la transizione del settore e garantire al Veneto un’agricoltura moderna, competitiva e sostenibile.»

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy