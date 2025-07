Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina: un Piano a supporto del mondo agricolo

Un video-bollettino settimanale dedicato alla coltivazione della pesca, una convenzione con l’Ordine degli Agronomi di Verona e un accordo con Coldiretti Verona per l’organizzazione di corsi di formazione: sono le tre iniziative messe a punto dalla Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina e presentate oggi alla stampa.

«L’agricoltore da solo non è in grado di affrontare le sfide di un mercato sempre più complesso – ha subito rimarcato Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione -. E’ quindi necessario mettere in atto tutte le sinergie possibili – politiche e istituzionali – per sostenere il settore primario».

Il video-bollettino settimanale dedicato alla coltivazione della pesca – “La domenica del pesco” – è realizzato in stretta collaborazione con Aipo e Consorzio Pesca di Verona Igp ed è sostenuto dalla Bcc Valpolicella Benaco Banca.

«Si tratta di un notiziario fitosanitario a supporto del mondo agricolo – ha spiegato Enzo Gambin, direttore di Aipo -. Uno strumento sulle tecniche agronomiche di cui si sentiva la necessità per una delle più tipiche e storiche produzioni veronesi».

«La pesca – ha aggiunto Leonardo Odorizzi, presidente della Pesca Igp di Verona – rappresenta per il territorio scaligero un “valore” a tutto tondo. Era quindi importantissimo offrire ai produttori un servizio che intende anche essere un segnale di rinnovato stimolo e fiducia».

Per Daniele Maroldi, presidente di Bcc Benaco Banca, «quando si tratta di iniziative che vanno a incidere sulla cultura, sulla formazione e quindi sul benessere sia sociale che economico del nostro territorio, la Bcc intende sempre essere presente. In questo modo intendiamo rafforzare il nostro ruolo di banca di territorio, di prossimità, di comunità».

Il bollettino sarà online a partire da domenica 20 luglio sull’omonimo canale TouTube.

Attraverso la convenzione che la Fondazione prodotti agricoli ha siglato con l’Ordine degli Agronomi di Verona, i soggetti sia pubblici che privati che hanno necessità di affrontare specifiche problematiche agronomiche potranno accedere a questo servizio che garantirà l’individuazione delle figure professionali più specializzate e qualificate.

La Fondazione svolgerà il compito di “collettore” delle richieste provenienti dal territorio; l’Ordine degli Agronomi si incaricherà di divulgare le richieste ai propri iscritti in modo da individuare i professionisti più qualificati.

«Ci auguriamo che tutti i soggetti privati, ma anche le Amministrazioni pubbliche, sappiano sfruttare al meglio questa opportunità che oggi viene loro proposta», ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli Agronomi, Lorenzo Tosi.

Per finire, l’accordo raggiunto tra Fondazione e Coldiretti Verona porterà alla collaborazione nell’organizzazione di corsi di formazione dedicati al mondo agricolo, sia di carattere tecnico (come ad esempio per il conseguimento del patentino fitosanitario, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, di informazione colturale, di formazione della manodopera…) che in relazione al turismo e all’enogastronomia.

«Gli obiettivi che tutti ci poniamo – ha spiegato il presidente di Coldiretti, Alex Vantini – sono, in ultima istanza, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la soddisfazione della nostra base economica».

All’appuntamento erano presenti anche i sindaci Roberto Brizzi (Bussolengo) e Aldo Vangi (Pescantina), che hanno entrambi rimarcato la sinergia in atto tra le due amministrazioni e che si concretizzerà anche nell’organizzazione di un’unica Mostra intercomunale delle Pesche, in programma sabato 2 agosto sul ponte che unisce le due cittadine.