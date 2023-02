Cattolica Assicurazioni: Generali mostra il suo vero volto e impoverisce il territorio veronese

L’acquisizione di Cattolica Assicurazioni da parte del Gruppo Generali inizia a mostrare la vera volontà del colosso triestino. Il Gruppo Generali ha avviato un processo che sta portando all’impoverimento del territorio veronese trasferendo in Piemonte le attività in outsourcing storicamente commissionate ad una azienda scaligera, mettendo in difficoltà la stessa tenuta di Insurecom Srl e a rischio il futuro delle 90 lavoratrici del call center dell’impresa. Inoltre i lavoratori e le lavoratrici di Cattolica Assicurazioni, storica azienda veronese acquisita non senza suscitare un grande dibattito nei salotti cittadini, si vedono decurtare salario e prestazioni del Fondo Pensione, entrambi frutto della storica contrattazione integrativa che come d’incanto viene eliminata dagli archivi e dalla memoria. La Fisac CGIL di Verona e la CGIL di Verona ritengono intollerabile la mancanza di attenzione di un così grande gruppo nazionale alla centralità della persona e alla storia sindacale della città veronese ed è a fianco delle lotte che in queste ore si stanno consumando in Insurecom Srl e Cattolica Assicurazioni. La Fisac CGIL di Verona e la CGIL di Verona si attiveranno anche per portare queste problematiche all’attenzione delle istituzioni veronesi.