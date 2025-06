IA per l’impresa: strumenti e strategie per il digital marketing

Camera di Commercio di Verona Corso Porta Nuova, 96 – Verona.

18 giugno 2025, 14.45 – 18.00

Fondazione Mondo Digitale ETS e ING Italia tornano in campo con Job Digital Lab, il progetto nato

per sviluppare e potenziare le competenze digitali, indispensabili per cogliere le opportunità di un mondo del lavoro in continua trasformazione.

Il format degli eventi territoriali si rinnova con “JDL Talks: Idee che fanno impresa”, mettendo al

centro la formazione pratica, gli esempi di chi ha trasformato un’idea in un’impresa solida e una

visione sul futuro delle professioni.

Ad aprire l’incontro sarà un esperto di ING Italia, con i risultati della ricerca “People Insight Lab”

sulle Partite IVA: uno sguardo alle sfide, ai bisogni e alle prospettive di chi oggi sceglie la via

dell’impresa individuale. Un momento di scenario utile per leggere l’evoluzione del lavoro, tra

autonomia professionale e nuove identità imprenditoriali.

La sessione formativa che si terrà alla Camera di Commercio di Verona guiderà i partecipanti

nell’uso consapevole degli strumenti digitali per fare impresa oggi, con focus sulle potenzialità

dei modelli linguistici avanzati e delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare le attività aziendali, in particolare nel campo del digital marketing.

La testimonianza di un’ impresa del territorio arricchirà l’incontro con un esempio reale di

successo: la storia di chi ha saputo costruire un’impresa a partire da un’intuizione, affrontando sfide e cambiamenti grazie alla tecnologia e a un uso consapevole del digitale.