Gres Porcellanato: caratteristiche e tipologie

Il gres porcellanato è un tipo di piastrella ceramica di alta qualità, caratterizzato da una densità molto elevata e una resistenza alla rottura e all’usura notevole. Grazie a queste caratteristiche, il gres porcellanato è spesso utilizzato per pavimenti e rivestimenti di interni ed esterni.

Differenza tra gres e gres porcellanato

Il gres e il gres porcellanato sono due materiali ceramici distinti, anche se spesso vengono utilizzati come sinonimi. La principale differenza tra i due materiali riguarda la composizione della miscela utilizzata per produrli e il processo di cottura.

Il gres è un tipo di ceramica ottenuto dalla miscelazione di diverse argille e altre sostanze minerali, che vengono poi pressate e sottoposte a una cottura ad alta temperatura (solitamente tra i 1100 e i 1300°C). Il risultato è un materiale ceramico molto duro, resistente e impermeabile, che viene spesso utilizzato per pavimenti e rivestimenti.

Il gres porcellanato, invece, è un tipo di gres molto particolare, ottenuto dalla miscelazione di argille finissime, feldspati, caolini e altre sostanze minerali, che vengono sottoposte a una cottura ad altissima temperatura (solitamente oltre i 1200°C). Questo processo di cottura rende il gres porcellanato molto più denso, duro e resistente rispetto al gres tradizionale, con una porosità molto bassa (inferiore allo 0,5%) e una capacità di assorbimento dell’acqua praticamente nulla.

In sintesi, la principale differenza tra il gres e il gres porcellanato, riguarda la composizione della miscela utilizzata per produrli e il processo di cottura. Il gres porcellanato è un tipo di gres molto più denso, duro e resistente rispetto al gres tradizionale, con una porosità molto bassa e una capacità di assorbimento dell’acqua praticamente nulla. Grazie a queste caratteristiche, il gres porcellanato è spesso utilizzato per pavimenti e rivestimenti di alta qualità, sia in ambienti interni che esterni.

Da dove deriva il termine gres porcellanato

Il nome “gres porcellanato” deriva dalla combinazione di due termini: “gres” e “porcellanato”.

Il termine “gres” (o “grès”) deriva dal francese antico “gresle”, che significa “pietra arenaria”. Come scritto precedentemente, il gres è un tipo di ceramica ottenuto dalla cottura di una miscela di argille e altri materiali, a temperature elevate. Il risultato è un materiale ceramico molto duro e resistente, con una superficie non porosa.

Il termine “porcellanato” deriva, invece, da “porcellana”, un materiale ceramico di origine cinese, caratterizzato da una superficie liscia e biancastra. ll termine deriva da una conchiglia dei mari orientali (Concha venerea) chiamata proprio “porcellana”, la quale, avendo un colore e uno splendore simili a questa ceramica, le avrebbe dato il nome in lingua portoghese. Anche Marco Polo si riferisce a questa conchiglia chiamandola porcellana.

Quindi, il termine “gres porcellanato” indica un tipo di ceramica molto resistente e duro, con una superficie liscia e non porosa, simile a quella della porcellana.

Gres porcellanato e laminato

A differenza del laminato, che è realizzato con uno strato di legno compresso e rivestito da un sottile strato di plastica, il gres porcellanato è un materiale completamente ceramico. Questo significa che il gres porcellanato è molto più resistente e duraturo rispetto al laminato, in quanto non si deforma o si danneggia facilmente sotto il peso o la pressione. Inoltre, il gres porcellanato è molto resistente all’acqua e all’umidità, il che lo rende una scelta ideale per i pavimenti di cucine, bagni e zone esterne.

Come pulire un pavimento in gres porcellanato

Per quanto riguarda la pulizia, il gres porcellanato è relativamente facile da mantenere. In generale, è sufficiente utilizzare acqua e detersivi delicati per rimuovere la polvere e lo sporco superficiali. Nel caso di macchie o sporco più resistente, si può utilizzare un detergente specifico per il gres porcellanato. In ogni caso, è importante evitare di utilizzare prodotti troppo aggressivi o abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie del pavimento o del rivestimento.

Dove posso acquistare pavimenti a Padova?

Se stai cercando pavimenti a Padova, ci sono molte opzioni disponibili sul mercato. In particolare, molte aziende specializzate nella vendita di pavimenti e rivestimenti offrono una vasta scelta di prodotti in gres porcellanato, con diverse finiture, colori e dimensioni. Tra i marchi più conosciuti nel settore del gres porcellanato ci sono Atlas Concorde, Marazzi, Ragno e Ceramica Sant’Agostino. Inoltre, molte aziende dispongono di showroom o punti vendita nella zona di Padova, dove è possibile vedere e toccare i prodotti prima di acquistarli.

In definitiva, il gres porcellanato è una scelta ideale per chi cerca un pavimento o un rivestimento resistente, duraturo e facile da mantenere. Grazie alla vasta scelta di prodotti disponibili sul mercato, è possibile trovare il gres porcellanato perfetto per ogni esigenza di stile e funzionalità.