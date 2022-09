Incidenti mortali fine settimana 23-25 settembre: 24 le vittime

Numerosi anche in settembre gli incidenti fatali nei giorni del fine settimana.

Il quarto fine settimana del mese (23-25 settembre) ha fatto segnare ancora 24 decessi, che sono 10 vittime in meno rispetto al secondo fine settimana di settembre quando furono complessivamente 34 i lenzuoli bianchi stesi sulle strade.

Nelle 72 ore, hanno perso la vita 15 automobilisti, 7 motociclisti, 1 ciclista, 1 pedone. Si è verificato un incidente plurimortale con 2 vittime.

Molti incidenti mortali sulle strade extraurbane principali 18.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 9 vittime fatali.

Fra le 24 vittime 8 avevano meno di 35 anni. Le vittime più anziane avevano 83 anni.

Sono state 4 le vittime in Sardegna, 3 in Lombardia e Toscana, 2 in Emilia Romagna, Marche, Piemonte e Puglia, 1 in Campania, Friuli, Veneto, Lazio, Calabria, Sicilia.