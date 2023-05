Caro affitti. Tosi (Forza Italia): “Da Ministro Bernini risposta concreta dopo anni di assenza di politiche del PD”

Il deputato azzurro, con il Ministro dell’Università, oggi ha incontrato il Rettore dell’Università di Verona Nocini a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico: “Presto operatività al bando Pnrr da 660 milioni firmato venerdì dal Ministro dell’Università per 15-20 mila posti letto entro il 2026”.

Verona 19 maggio

L’On. Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico di oggi al Polo Zanotto, ha favorito e propiziato l’incontro tra il Ministro dell’Università Annamaria Bernini e il Magnifico Rettore Pier Francesco Nocini, a cui ha partecipato. Tra i temi affrontati anche quello delle politiche di housing universitario, dopo il bando da 660 milioni di euro con fondi Pnrr firmato proprio dalla Ministra Bernini, che si traduce in 20 mila posti letto entro il 2026. Un bando che punta ad arginare il problema del caro-affitti per gli studenti e che sarà reso operativo da un decreto che passerà dalle commissioni competenti della Camera dei Deputati.

“Dopo anni di mancate politiche dei governi del Pd – dice Tosi – il Ministro Bernini è impegnata a dare una risposta concreta al problema dei posti letto per gli studenti universitari fuori sede”.

Il provvedimento stanzia risorse per enti prettamente pubblici, ma anche privati, i quali si dovranno impegnare per 12 anni a impiegare quei fondi solo per la realizzazione e gestione di studentati, cioè per quel periodo vincolato non potranno fare lucro sugli immobili assegnati. Immobili che, attraverso un canone concordato con lo Stato finanziatore, dovranno inoltre essere destinati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

“Il criterio di assegnazione – riprende Tosi – tiene conto del merito e della capacità reddituale, cioè i posti letto andranno in primo luogo a chi ha ottimi voti e bassa capacità economica familiare. In ogni altro caso varrà giustamente il criterio del merito. Una condizione di equità e giustizia doverosa trattandosi di soldi pubblici. Bene anche il vincolo di 12 anni alla destinazione universitaria per evitare speculazioni”. “La mancanza di alloggi accessibili per gli studenti effettivamente c’è – dice Tosi – ma il Pd che ora cavalca la protesta nei suoi governi non ha fatto nulla. Adesso invece con il Ministro Bernini si individua una soluzione concreta. Se pensiamo che attualmente i posti letto messi a disposizione degli enti pubblici sono nell’ordine di qualche migliaio, realizzarne entro tre anni 20 mila è una risposta davvero importante”.