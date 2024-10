“Fuori il ministro Tajani da Unipd”

Padova, 30 ottobre 2024

La mattina del 30 ottobre il Palazzo del Bo ha ospitato il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Non lontano dal luogo del convegno, si è svolta la manifestazione pro- Palestina. Oltre a biasimare l’asserito genocidio che avviene in Medio Oriente, i manifestanti hanno criticato il segretario di FI riguardo all’incontro che fece con il Primo Ministro israeliano Netanyahu.

Il corteo ha urlato “Fuori Tajanj dalla nostra Università” e “Meloni con Tajani, complici infami”, portando striscioni con scritto “Parlate di pace e finanziate la guerra”. Slogans sono stati scanditi anche contro i Cpr in Albania. Gli attivisti sono poi avanzati verso le forze dell’ordine in presidio davanti al palazzo, esponendo manifesti con i volti macchiati di sangue del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto. A parte l’atteggiamento provocatorio, non vi sono stati comunque scontri.

Alessandro Beccalossi