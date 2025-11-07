Politica: ORA! Oltre mille volontari in 180 città, di cui 27 venete e 4 veronesi, per costruire un’alternativa politica credibile

Il neonato partito “ORA!” sarà anche nelle piazze del Veneto sabato 8 novembre

Verona, 6 novembre 2025

ORA!, il partito politico nato il 12 ottobre 2025 dall’Associazione Drin Drin, sarà nelle piazze di 180 città italiane sabato 8 novembre con banchetti e circa 1000 volontari per far conoscere la propria proposta politica alternativa.

“Questa iniziativa è la prova che c’è ancora in Italia una generazione, non solo anagrafica, ma

morale, pronta a impegnarsi per una politica che dica la verità, che non insegua facili consensi

ma abbia il coraggio di fare le scelte necessarie per tornare a crescere. Serve pragmatismo, non

populismo. Serve coraggio, non paura. Serve verità, non slogan.” Lo dichiara Michele Boldrin,

segretario del nuovo partito ORA!, presentando l’iniziativa di venerdì 8 novembre, in tutta Italia,

dove i volontari saranno presenti in circa 200 banchetti allestiti in 150 città di tutte le Regioni.

Un’iniziativa diffusa per avviare un confronto diretto con i cittadini sul futuro del Paese.

“L’obiettivo – prosegue – è costruire insieme un’alternativa politica credibile, capace di affrontare

con serietà e competenza le vere emergenze dell’Italia: il deficit di produttivià e innovazione, la

crisi del welfare, la denatalità, la perdita di competitività internazionale e la mancanza di

meritocrazia”.

“È – sottolinea Boldrin – il momento di superare la politica delle promesse e delle appartenenze

ideologiche per guardare ai risultati, alle soluzioni che funzionano”.

“Il coraggio dell’ovvio – conclude Boldrin – significa non piegarsi alla convenienza o all’ambiguità.

Significa dire le cose come stanno e agire con buon senso, anche quando costa fatica. È da qui

che vogliamo ripartire.”

“La presenza sul territorio, l’entusiasmo di delegati e iscritti sono nostri punti di forza. ORA! non

è un partito verticistico scollegato dal Paese, è il progetto di migliaia di persone appassionate e

capaci che vogliono fare per cambiare le cose. La politica non si fa solo sui social, si fa per la

strada tra la gente, guardandosi negli occhi, stringendosi mani, ascoltando storie.” commenta il

Presidente del partito Alberto Forchielli.

I presidi saranno presenti nelle piazze di:

● Verona, Via degli Alpini 13 (fianco Granguardia), dalle 09:00 alle 13:00

● Villafranca, Piazza Papa Giovanni XXIII 7, dalle 09:00 alle 13:00

● Bussolengo, Piazza XXVI Aprile dalle 09:00 alle 13:00

● San Bonifacio, Piazza Costituzione dalle 09:00 alle 13:00

I presidi saranno presenti nelle piazze di:

● Verona, Via degli Alpini 13 (fianco Granguardia), dalle 09:00 alle 13:00

● Villafranca, Piazza Papa Giovanni XXIII 7, dalle 09:00 alle 13:00

● Bussolengo, Piazza XXVI Aprile dalle 09:00 alle 13:00

● San Bonifacio, Piazza Costituzione dalle 09:00 alle 13:00

Note.

Il partito ORA! ha tra le proprie priorità innovazione, produttività e crescita demografica, riforma

dell’istruzione, della pubblica amministrazione e delle pensioni, posizionamento internazionale

pro-Ucraina e pro-europeo e transizione energetica al nucleare. ora-italia.it Michele Boldrin è un economista, co-fondatore dell’associazione politica Drin Drin e primo Segretario di ORA!. Professore alla Washington University di St. Louis, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni su crescita economica, innovazione e proprietà intellettuale ed è attivo su YouTube con oltre 70mila iscritti, 15 milioni di visualizzazioni e 2 mila video. Collabora con media italiani e internazionali come opinionista.

Alberto Forchielli è un imprenditore, co-fondatore dell’associazione politica Drin Drin e primo

Presidente di ORA!. È partner fondatore di Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners), specializzato in investimenti tra Europa e Asia. Esperto di economia internazionale, ha maturato una lunga esperienza in ambito industriale e finanziario, sia nel settore pubblico che privato. Ha lavorato per la Banca Mondiale, la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e grandi multinazionali.

Opinionista e autore di libri, collabora regolarmente con media nazionali e internazionali su temi

economici e geopolitici.

Matteo Ferraretto è Coordinatore regionale del Veneto. 45 anni, padovano, laurea in Filosofia

all’Università di Padova, lavora come manager in un’azienda del Veneziano. Membro di ORA fin

dall’inizio ed eletto Coordinatore nel luglio ‘24, ha reso il Veneto una delle Regioni con più iscritti

d’Italia.

