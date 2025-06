AIOP Veneto: “Crisanti guarda al passato, noi lavoriamo per il futuro della sanità. Il sistema misto pubblico-privato è una risorsa, non un nemico”

Venezia, 12 giugno 2025

AIOP Veneto (Associazione Italiana Ospedalità Privata) esprime stupore e forte disappunto per le dichiarazioni rilasciate dal senatore Andrea Crisanti in merito al presunto “totale sbilanciamento” del Servizio Sanitario Nazionale a favore del privato. Un attacco ideologico, fuori tempo massimo, che dimostra una visione nostalgica e superata della sanità, ancorata a modelli centralistici che la Storia ha già condannato.

«Le parole del senatore Crisanti – afferma il presidente di AIOP Veneto, Vittorio Morello – sembrano ispirate a un modello di sanità di stampo sovietico, dove tutto è statale, monolitico e burocratizzato. Ma quel modello ha fallito ovunque sia stato applicato. Oggi serve invece un sistema moderno, integrato, capace di valorizzare le eccellenze pubbliche e private in un’ottica di complementarietà. Questo è ciò che i cittadini si aspettano: non dogmi ideologici, ma risposte concrete ai loro bisogni di cura».

AIOP Veneto ricorda che le strutture private accreditate operano nel rispetto delle regole pubbliche, in regime di programmazione regionale, e contribuiscono ogni giorno a garantire migliaia di prestazioni sanitarie che il solo sistema pubblico non riuscirebbe a sostenere. Un contributo che è stato riconosciuto, indirettamente, anche nei dati presentati ieri dal Presidente della Regione Luca Zaia, che mostrano risultati positivi sul fronte della riduzione delle liste d’attesa.

«I numeri illustrati dal Presidente Zaia – continua Morello – sono motivo di soddisfazione per tutti, e anche le strutture accreditate possono rivendicare con orgoglio il proprio ruolo in questo successo. Siamo e vogliamo continuare a essere una risorsa del sistema sanitario regionale, non un bersaglio per battaglie politiche fuori tempo e fuori luogo».

Da alcune settimane è attivo un tavolo tecnico con la Regione del Veneto per affrontare, in modo concreto e costruttivo, le criticità ancora presenti. AIOP Veneto riconosce che alcuni passi avanti sono stati compiuti, ma restano questioni aperte che meritano attenzione e soluzioni efficaci, a partire dalla programmazione, dall’equilibrio tariffario e dal pieno riconoscimento del ruolo del privato accreditato.