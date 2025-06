Anche Aoui official band sul palco contro la guerra

“Medical Buskers”, musica a sostegno della pace mondiale

Verona, 6 giugno 2025

Domenica 8 giugno, Aoui Verona Official Band si esibirà in un concerto benefico alle ore 15 in piazza dei Signori, in occasione della terza edizione di “Medical Buskers”. Durante il pomeriggio, la band Aoui, proporrà alcuni brani cult del proprio repertorio come Soul Man, Johnny B. Goode e Sweet Home Chicago.

L’evento, organizzato dall’associazione “Medici per Strada”, quest’anno assume il nome di “Restiamo Umani – Verona contro la guerra”. La manifestazione si estende per due giornate in 12 diverse piazze del centro storico veronese, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della pace e del ripudio dei conflitti armati attraverso la musica e l’impegno civile. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione Emergency.

Aoui Verona Official Band. Su proposta del dottor Fulvio Leopardi, direttore Usd Chirurgia Proctologia e del Perineo, e del prof. Leonardo Gottin, direttore Uoc Terapia Intensiva Cardio-toraco-vascolare, è stata creata “Aoui Verona Official Band”. La costituzione di un gruppo musicale ufficiale dell’Azienda Ospedaliera mette insieme i tanti dipendenti (medici, infermieri e amministrativi) che oltre alla medicina hanno la grande passione per la musica. L’intersezione tra arte musicale e scienza medico-sanitaria include il concetto di umanizzazione delle cure, ed è un’azione concreta che unisce la dedizione alla cura del corpo all’impegno civico secondo i principi del rispetto e della solidarietà. Alcuni dei componenti vengono da esperienze passate in altre formazioni musicali di medici come la Medical Brothers. Dei 14 componenti, sono 4 i musicisti che non sono dipendenti Aoui. Il repertorio della band, che prova regolarmente ogni mercoledì sera in una apposita sala concessa gratuitamente da una scuola di musica veronese, è blues e soul, con cover di brani celebri ad alto impatto emotivo.