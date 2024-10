Medicina d’Urgenza Vr e Pd, per la prima volta a Bressanone

La carenza di personale si argina con la formazione

Verona, 25 ottobre 2024

Da oggi, i Pronto Soccorso delle due Aziende Ospedaliero Universitarie di Verona e Padova, insieme alle Scuole di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza delle rispettive università, organizzano per la prima volta congiuntamente la Brixen Conference sulla Prevenzione e sulle Urgenze Cardiovascolari. Nonostante una generosa dotazione ministeriale di posti nelle Scuole di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, i neo-laureati ultimamente preferiscono iscriversi a Scuole meno impegnative e più remunerative, lasciando gravemente sguarniti i Pronto Soccorso e i Dipartimenti di Emergenza in tutto il territorio nazionale.

Per questo motivo, dal 25 al 27 ottobre a Bressanone si svolgerà il fitto programma che affronterà le tematiche più importanti con un aggiornamento a 360 gradi sulla prevenzione cardiovascolare e sulle emergenze-urgenze. Gli organizzatori hanno aperto le porte del convegno anche agli studenti di Medicina per attrarli a una carriera professionalmente molto gratificante.

Ad organizzare la tre giorni di formazione sono il professor Domenico Girelli, direttore Uoc Medicina d’Urgenza Aoui Verona e l’omologo di Padova Gian Paolo Rossi, i direttori dei Pronto Soccorso di Verona Ciro Paolillo e di Padova Vito Cianci, e quelli delle due Scuole di specializzazione, i professori Nicola Martinelli e Teresa Maria Seccia.

“Medicine is an everchanging science”, quest’affermazione dottrinale non è mai stata così attuale: molte delle pratiche mediche in atto 5 anni fa sono state migliorate o superate grazie alla ricerca. Quasi ogni giorno vengono pubblicate linee-guida sugli argomenti più disparati della Medicina e il medico che non le segue è spesso bersaglio di contenzioso medico-legale. Ciò è ancor più vero nell’ambito della Medicina d’Urgenza dove il medico, più o meno esperto, è in prima linea e affronta situazioni complesse in tempi ristretti, prendendo decisioni cliniche spesso “salvavita”. Nella Brixen Conference esperti internazionali interagiranno attivamente con i colleghi più giovani su alcuni dei temi più rilevanti della Medicina d’Urgenza e Cardiovascolare.

Dott Ciro Paolillo, direttore Ps Borgo Trento: “La formazione costante è vitale per il nostro lavoro in Pronto Soccorso e nelle aree di emergenza urgenza. Il nostro è un mestiere impegnativo che ogni giorno presenta tantissime variabili. Per questo è fondamentale non fermarsi mai”.

Prof Domenico Girelli, direttore Uoc Medicina d’Urgenza: “Abbiamo fortemente voluto questo evento di altissimo livello scientifico per cementare lo spirito di appartenenza e di gruppo degli specializzandi dei due atenei veneti. Vogliamo trasmettere anche la dedizione al nostro lavoro per il Servizio sanitario nazionale seppur in tempi così difficili. I cittadini che si rivolgono al Pronto Soccorso, spesso nei momenti più delicati delle loro vite, devono poter contare su professionisti altamente specializzati”.