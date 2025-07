Ospedale ‘Orlandi’ di Bussolengo: lavori in corso per oltre 3 milioni di euro

Si è spostato dal quarto al terzo piano il cantiere in corso all’ospedale ‘Orlandi’ di Bussolengo, interessato da lavori PNRR per circa 3 milioni 100 mila euro: investimenti importanti, a conferma del percorso di sviluppo dell’Ospedale in adesione alla programmazione regionale.

Terminata infatti la ristrutturazione dell’ultimo piano dell’edificio, destinato ad ospitare, nel 2026, l’Ospedale di Comunità con 24 posti letto, è iniziata l’opera di adeguamento del piano inferiore. I lavori iniziati nei giorni scorsi sono finalizzati a realizzare l’Unità Riabilitativa Territoriale, che avrà a disposizione 14 posti letto.

Ma questi non sono gli unici lavori in corso all’Orlandi. L’area dell’ex cucina è oggetto di riqualificazione per ospitare gli spogliatoi a disposizione di tutto il personale sanitario; mentre sul fronte dell’efficientamento energetico si evidenzia il rifacimento di tutti i serramenti della facciata nord dell’ospedale.

Una serie di lavori, quindi, che permetteranno di implementare i posti letto di assistenza di strutture intermedie che certamente assicureranno un miglioramento dei percorsi assistenziali nella fase di post-acuzie e sapranno rispondere ad esigenze particolari per la cronicità.

Le Unità Operative che erogano attività nella struttura registrano un incremento complessivo nel primo quadrimestre 2025.

Il confronto infatti dei dati tra i primi 5 mesi del 2024 e lo stesso periodo 2025 vede un significativo aumento delle attività di ricovero nell’unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale (+14%) e di Medicina Generale (+18%). L’Unità di Psichiatria, che riveste un ruolo molto importante all’interno del Dipartimento di Salute Mentale, continua a mantenere alti livelli di professionalità.

Il Pronto Soccorso registra un aumento (+ 6%) degli accessi: oltre 10.300 quelli registrati da gennaio ad oggi, rispetto ai 9.874 nel primo semestre 2024.

Il servizio di Day Surgery Multispecialistico, presso il quale vengono organizzati ed erogati interventi di chirurgia ambulatoriale per le discipline di Chirurgia Generale e Urologia, con sostanziale mantenimento dei valori di produzione nel 2025 rispetto al pari periodo del 2024. L’Oculistica ha incrementato del 19% la sua attività che la vede impegnata, con gli ospedali di San Bonifacio e Legnago, nell’attuazione del piano regionale di recupero delle liste di attesa degli interventi di cataratta.

Molto importanti le attività ambulatoriali assicurate dalle diverse Unità specialistiche: un cenno particolare all’ambito pneumologico che vede presso l’Orlandi una piastra attrezzata di Fisiopatologia Respiratoria, di riferimento anche per le altre strutture. Dentro la struttura ospedaliera è attivo il Servizio di Medicina dello Sport che svolge attività trasversale all’Azienda.

La struttura ospedaliera sta lavorando con impegno e l’Azienda sta proseguendo in quello che è il percorso di attuazione della programmazione che certamente vede ancora aree da realizzare.

All’interno dell’ospedale di Bussolengo è ospitata la Scuola di Formazione Emergenza-Urgenza, servizio di rifermento per tutta l’AULSS 9.

Nel 2024 il Centro di Formazione ha formato 3.559 dipendenti, contribuendo a elevare gli standard di competenza e sicurezza.

Parallelamente alla formazione interna, ha organizzato 945 corsi di educazione alla rianimazione cardio-polmonare e alla defibrillazione precoce che hanno coinvolto 2.634 persone.

Corsi specifici sono stati organizzati anche nelle scuole: nel corso dell’anno scolastico 2024-25, sono stati 1.996 gli studenti di 27 istituti di ogni ordine della Provincia veronese che hanno partecipato.

Al piano di sviluppo dell’Ospedale Orlandi si integra la realizzazione della Casa di Comunità di Bussolengo, con ulteriori 3 milioni 200 mila euro di investimento, di cui 900 mila finanziati dal PNRR e 2 milioni e 300 mila dal Servizio Sanitario Regionale. La Casa, che occuperà gli spazi dell’ex Istituto pubblico di Beneficenza e Assistenza, sarà attiva entro marzo dell’anno prossimo, rispettando i termini del PNRR.