Società Italiana di Chirurgia Vertebrale, è veronese il nuovo presidente nazionale

Dott. Balsano: “La formazione dei giovani colleghi e le missioni di cura nei paesi svantaggiati”

Verona, 18 giugno 2025

Il dott Massimo Balsano, direttore dell’Uoc di Ortopedia e Chirurgia vertebrale, è il nuovo presidente nazionale della Società italiana di chirurgia vertebrale – Sicv&Gis. L’elezione alla guida della società scientifica è avvenuta durante il 46° Congresso tenutosi a Bari, che gli ha conferito l’incarico biennale.

Società di Chirurgia vertebrale nei Paesi emergenti. La Sicv&Gis è una delle società scientifiche più longeve nell’ambito ortopedico italiano. Fondata nel 1977 come Gruppo italiano di studio della scoliosi, oggi si occupa della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie della colonna vertebrale. Promuove lo scambio interdisciplinare tra ortopedici, neurochirurghi, neuroradiologi e fisiatri, e organizza annualmente un congresso nazionale per favorire l’aggiornamento dei professionisti. La novità del 46° Congresso è stata il coinvolgimento attivo dei giovani specializzandi e medici, che si sono sfidati a squadre in prove teorico-pratiche.

“La formazione dei giovani colleghi è una delle priorità che condivido”, ha detto il neoeletto presidente Balsano. “Penso anche all’esperienza dei nostri giovani medici e specializzandi in paesi svantaggiati, dove l’accesso alle cure è ridotto, per portare le nostre competenze. Io stesso sono stato in India e Tanzania, contesti nei quali la necessità di cure sanitarie specialistiche è molto elevata”.

Scoliosi e Chirurgia vertebrale a Verona. Già vicepresidente della Sicv, il dott. Balsano ha ricoperto nel 2023 anche la carica di presidente della Isass – International Society for the Advancement of Spine Surgery. Con 40 anni di esperienza e circa 10.000 interventi eseguiti, è primario in Aoui dal 2018.

L’unità che dirige è hub di riferimento regionale per la chirurgia vertebrale complessa e la cura delle deformità vertebrali, fra cui la scoliosi. Il bacino d’utenza comprende pazienti provenienti per il 60% dal Veneto e per il 40% da fuori regione. L’équipe di Balsano è composta da quattro medici e alcuni specializzandi del dipartimento di Chirurgia, che lavorano in sinergia con pediatri, anestesisti e fisiatri. Il reparto, ospitato nel Polo Confortini, si occupa principalmente del trattamento delle deformità vertebrali attraverso l’impianto di dispositivi per la correzione.

I pazienti trattati, che presentano patologie congenite o acquisite, vanno dall’età pediatrica a quella adolescenziale e adulta. Non mancano gli utenti più anziani che talvolta subiscono l’intervento a causa di un mancato trattamento in giovane età.

Spesso, la procedura si risolve con una sola seduta. Tuttavia, nei pazienti pediatrici, l’intervento si sviluppa in più fasi per seguire la crescita.