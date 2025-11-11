Serata sulla Sicurezza nei “Piccoli Centri”: Un Incontro per la Cittadinanza

Furti sempre più frequenti nelle abitazioni, baby gang, l’integrazione che stenta, temi che tutti i giorni sentiamo ridondanti nelle nostre case per il tramite dei mass media ma anche temi scottanti di cui si discute nei Bar di ogni paese. C’è chi parla di percezione, ma, i numeri dicono altro, infatti da recenti dati apparsi su vari articoli stampa circa 14 milioni e mezzo di italiani ha subito un furto in casa.

Su queste basi la capogruppo consiliare Centro-destra Unito per Nogarole, Sabrina Pomari, ha pensato di portare nel territorio due esponenti di livello regionale che possano discutere sul tema “Sicurezza nei piccoli centri – tra criticità e soluzioni”. A disquisire sul tema il Responsabile Regionale del Dipartimento Sicurezza di Forza Italia Dr. Emiliano Fedele e il Portavoce Regionale Veneto dell’Ente T.S. A.N.A.S. Dr. Francesco Bitto. L’appuntamento con i cittadini è previsto per venerdì 14 novembre alle ore 20.30 presso il Centro Culturale Baiardino di Bagnolo di Nogarole Rocca.

La serata si propone di stimolare un confronto costruttivo tra i cittadini e le istituzioni, favorendo la partecipazione attiva della comunità nella definizione delle misure di sicurezza. Sarà un momento di ascolto e dialogo, in cui i partecipanti potranno porre domande e condividere le proprie preoccupazioni.