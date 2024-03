Il Sindacato UGL Terziario Verona lancia un appello per la Tutela delle Donne Lavoratrici e Mamme

In occasione della Festa della Donna, il Sindacato UGL Terziario Verona, sotto la guida del Segretario Geanina Dobranici, ribadisce il suo impegno nella difesa dei diritti e delle opportunità delle donne lavoratrici e mamme che troppo spesso si vedono costrette a fare sacrifici tra il lavoro e la vita familiare.

La discriminazione di genere sul posto di lavoro rimane un problema diffuso, e il Sindacato UGL Terziario Verona non può restare in silenzio di fronte a questa ingiustizia. Geanina Dobranici e il suo team sono attivamente impegnati nella promozione di politiche aziendali più inclusive e flessibili, che consentano alle donne di conciliare meglio i loro ruoli di lavoratrici e di madri. Tuttavia, è evidente che servono azioni più incisive da parte delle istituzioni e del governo per affrontare questa sfida in modo efficace.

Il Sindacato UGL Terziario Verona chiede alle istituzioni e al governo di prendere provvedimenti concreti per proteggere le donne lavoratrici e mamme, garantendo l’attuazione e il rispetto di leggi e politiche che promuovano la parità di opportunità e la conciliazione tra lavoro e famiglia. È fondamentale che vengano adottate misure come permessi parentali retribuiti, orari flessibili e servizi di assistenza all’infanzia oltre a quelle che sono già accessibili per tutte le lavoratrici.

Solo attraverso un impegno congiunto tra sindacati, istituzioni e governo sarà possibile creare un ambiente lavorativo più equo e inclusivo per tutte le donne. Il Sindacato UGL Terziario Verona si impegna a continuare la sua lotta per la dignità e i diritti delle donne lavoratrici e mamme e invita tutte le parti interessate a unirsi a questo importante sforzo per il cambiamento.

La segreteria provinciale UGL terziario Verona