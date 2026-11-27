Investimento da 160mila euro per un’altra porzione del patrimonio UNESCO. A fine lavori riaprirà ai cittadini il percorso pedonale di via Castel San Felice.

Su proposta della vicesindaca e assessora all’Edilizia Monumentale, Barbara Bissoli, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per completare il restauro e la messa in sicurezza di una porzione della cinta magistrale di sinistra Adige, nel tratto tra la Rondella delle Boccare e via Castel San Felice. L’intervento vale 160.000 euro, finanziati con l’avanzo di amministrazione 2025. Porta a termine un cantiere già avviato e permetterà di restituire alla città un percorso pedonale molto atteso.



Un patrimonio dell’umanità da custodire ogni giorno

Il sistema delle fortificazioni è uno degli elementi su cui si fonda il riconoscimento di Verona come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ottenuto nel 2000. La cinta magistrale ne è una parte essenziale: un’opera che racconta secoli di storia militare e urbana e che appartiene a tutta la comunità. Per l’Amministrazione, prendersene cura non vuol dire fare interventi occasionali. Vuol dire seguire una strategia continua di tutela e valorizzazione, nella convinzione che la manutenzione costante sia il modo migliore per conservare le mura e consegnarle intatte alle generazioni future.



Le aree interessate sono di proprietà comunale: l’Agenzia del Demanio le ha recentemente trasferite al Comune in base al decreto-legge 13/2023. È un passaggio che affida direttamente alla città la responsabilità di custodirle.



I lavori

Il nuovo intervento prosegue i lavori in corso e riguarda:



* il restauro della parte sommitale della cortina muraria tra la Rondella delle Boccare e via Madonna del Terraglio;

* il restauro del parapetto e del muro di contenimento del tornante di via Castel San Felice, in corrispondenza della scala.



Il progetto è della Direzione Edilizia Monumentale ed è firmato dall’architetto Filippo Mantovani. La sicurezza è stata curata dall’ingegner Luca Sandrini. Dei 160.000 euro complessivi, 104.586,83 euro vanno ai lavori e 55.413,17 euro sono somme a disposizione dell’Amministrazione.



Un percorso condiviso.

Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, le cui prescrizioni sono state recepite nella fase esecutiva. Ha avuto anche il parere favorevole del Consiglio della Prima Circoscrizione. È stata poi accolta la richiesta della Seconda Circoscrizione, che aveva sollecitato i lavori per riaprire il percorso pedonale di via Castel San Felice. Così le mura tornano a essere un luogo da vivere, oltre che da ammirare.