i sono esaurite in poco più di un’ora le 400 dipladenie che questa mattina l’Amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini presso il vivaio di Amia a Corte Molon. Le piante hanno ornato per tutta l’estate le fioriere di Ponte Catena, di Ponte Garibaldi e dei ponti di via Pigafetta, via San Marco e via Doria.

Con l’arrivo della stagione fredda, le dipladenie lasceranno il posto alle violette, che resistono meglio alle basse temperature invernali. Da questa sostituzione è nata l’iniziativa dell’assessorato ai Giardini e Arredo urbano, che ha scelto di affidare le piante ai veronesi appassionati di giardinaggio anziché disfarsene.

«L’iniziativa è stata molto apprezzata e ci permette di evitare uno spreco», dichiara l’assessore ai Giardini e Arredo urbano, Federico Benini. «Le dipladenie potranno proseguire la loro vita nelle case dei cittadini, purché trascorrano l’inverno in un ambiente protetto, né troppo freddo né troppo caldo».